Morto a New York l'architetto e designer Gaetano Pesce, era nato a La Spezia e aveva 84 anni

Creatore considerato visionario, tra le voci più libere di questi anni nel design, nell'arte e nell'architettura , come scrive l'Ansa, Gaetano Pesce era famoso oltre che per le sue poltrone Up in poliuretano con forme antropomorfe , tra cui una che evoca il corpo di una donna voluttuosa, anche per i suoi mobili colorati e giocosi. Negli ultimi mesi, come racconta il suo staff su Instagram, aveva avuto problemi di salute, ma è rimasto positivo e sempre curioso. Nell'arco di sessant'anni Gaetano Pesce ha rivoluzionato le mode dell'arte, del design, dell'architettura e gli spazi ai confini di queste categorie , ha aggiunto il suo staff, che ha ricordato anche la sua ineguagliabile originalità e audacia. Nato nel 1939 a La Spezia, Pesce ha studiato architettura allo Iuav di Venezia.





Professore in giro per il mondo