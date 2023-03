Anoressia e bulimia minacciano la vita di giovani e giovanissimi, ne muoiono 4 mila ragazzi all'anno

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

I disturbi alimentari sono un vero e proprio killer per i più giovani. Di anoressia e bulimia ogni anno muoiono circa 4 mila ragazzi per la maggior parte femmine, una percentuale che è pari al 5% della popolazione vale a dire più di 5 milioni di persone. Proprio per contrastare il fenomeno, da Fratelli d'Italia arriva un disegno di legge che punta a riconoscere l'anoressia come malattia sociale, introducendo nel codice penale il reato di istigazione a questo e altri simili disturbi alimentari, prevedendo multe da 20.000 a 60.000 euro e carcere fino a due anni, e puntando anche sulla prevenzione, a scuola e non solo.Tra gli elementi della proposta di legge ci sono infatti anche l'istituzione di uno psicologo a scuola, un aiuto alle famiglie per far sapere come approcciarsi e una relazione annuale alle Camere sul fenomeno che dovrà esser predisposta dal Ministero della Salute.



Con la pandemia la situazione è peggiorata

Il lockdown, la brusca interruzione della frequenza scolastica e della socialità hanno peggiorato i comportamenti psicopatologici e autolesionisti da parte dei giovanissimi. Le vittime delle misure restrittive sono stati i più giovani. Inoltre, fino ad oggi si è fatto poco per affrontare i problemi psicologici della popolazione, giovane e non. A disegnare un quadro non confortante della situazione ci sono anche gli esperti. L'uscita dalla pandemia ha avuto un prezzo allucinante sui ragazzi, ha spiegato lo psichiatra e psicoterapeuta dell'età evolutiva, Tonino Cantelmi che richiama anche su un problema riguarda sempre più anche i genitori dei giovanissimi: la cosiddetta 'adultescenza': madri e padri adolescenti che fanno fatica a crescere, competitivi con i figli per quanto riguarda la problematicità, non in grado di esercitare la capacita' di contenimento e di dare risposte di senso e significato al caos che molti giovani vivono oggi.