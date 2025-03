Antonella Fiordelisi alle Maldive con il nuovo fidanzato: ecco di chi si tratta. Le prime foto diventano virali

Le ultime foto, scattate alle Maldive, confermano i rumosrs di gossip: Antonella Fiordelisi ufficializza la storia con Giulio Fratini, imprenditore, di Elisabetta Gregoraci. Adesso i due sono volati a sorpresa all'estero per festeggiare il 27esimo compleanno della Fiordelisi.

Al caldo, al sole e con la voglia di ritagliarsi un po' di meritato relax: la vacanza alle Maldive della Fiordelisi e Fratini diventa virale. I due escono allo scoperto dopo i rumors delle ultime settimane. Lo scorso 14 marzo la Fiordelisi ha spento 27 candeline e le foto sui social hanno fatto il giro della Rete. Lei, infatti, ha commentato: “Ho detto no ai festeggiamenti ma qualcuno ha cambiato i miei piani e le sorprese non sono ancora finite”.

Secondo rumors, la loro storia d'amore è nata alcuni mesi fa e poi sono uscite le prime indiscrezioni del settimanale "Chi" e di "Novella200"

“Sto frequentando qualcuno, non dico chi è, ma posso dire che è un ragazzo fantastico. Me l'ha fatto conoscere una mia cara amica che si chiama Carolina, quindi è un amico suo. Non dico altro. perché potrei fare casini, però questo è uno spoiler. Dico anche che non vive a Milano, è molto bello, molto dolce, molto intelligente.

Forse non è il genere di ragazzo che il pubblico si aspetta da me, perché io ho sempre avuto ragazzi molto diversi da lui. E sono felice. Carolina aveva ragione: è molto affascinante. Lei spesso mi consigliava di vederlo, solo che entrambi eravamo fidanzati - aveva detto la Fiordelisi a “Novella 2000” qualche tempo fa - Prima di uscire allo scoperto dobbiamo vedere come va, non voglio che si intromettano terze persone. Anche se in realtà non ci stiamo nascondendo: usciamo, andiamo a cena. Ma in posti dove è più difficile venire fotografati".