Ascolti Tv, Sanremo 2025: tutti i dati auditel delle prime serate. Quanto deve fare Carlo Conti?

Sanremo non è solo la manifestazione canora più importante d’Italia ma è anche uno dei programmi più attesi e seguiti della televisione italiana. Sull’edizione 2025 pesa il confronto con Amadeus che negli ultimi anni aveva portato la kermesse a numeri molto importanti dal punto di vista della curva auditel. Carlo Conti ha ammesso più volte in queste settimane che non teme il paragone e che al momento non è interessato al dato percentuale che verrà rilasciato domani mattina alle 10. Le cose poi in termini di ascolti sono leggermente cambiate rispetto allo scorso anno: si è aggiunta la Total audience, ossia il dato dei device digitali, che per la prima volta sarà aggiunto alla platea tradizionale; ma soprattutto, quest’anno il conduttore ha promesso di chiudere molto prima rispetto all’orario dello scorso (cosa che avrà un peso sulla media dello share).

SANREMO, TUTTI I DATI AUDITEL DELLE PRIME SERATE DEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

La prima serata del 74° Festival di Sanremo aveva conquistato 10.561.000 di spettatori pari al 65.1% di share. Ad oggi stiamo parlando del dato più alto degli ultimi 25 anni, difficile da superare per Carlo Conti. Nel 2023 si arrivò al 62,4% mentre nel 2022, la terza edizione targata Amadeus, raggiunse il 54% di share.

La prima edizione di Carlo Conti del 2015, nella prima serata, ottenne il 49,3% di share, crescendo poi nelle successive due edizioni del 2016 e del 2017 quando toccò rispettivamente il 49,4% e il 50,3%.

L’edizione meno vista della storia recente del Festival è quella del 2008 targata Pippo Baudo che esordì con il 36,4% di share.

SANREMO 2025, QUANTO FARÀ LA PRIMA DI CONTI?

Secondo i pronostici, la serata di oggi dovrebbe ottenere un ascolto in linea con quanto fatto lo scorso anno da Amadeus, con valori leggermente inferiori. Si ipotizza un dato compreso tra il 61 e il 64% di share, con un media in valori assoluti compresa tra 10,5 e i 10,9 milioni di telespettatori. La sensazione che si respira è che la gioia e l'attenzione attorno a Sanremo sia ancora molto alta e questo si potrebbe tradurre in dati molto confortanti.