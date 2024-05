Atalanta, la Dea non è più bendata

La Dea non è più bendata, proprio così . Dopo la vittoria nella finale di Europa League, a Dublino, la Dea, come tutti i tifosi bergamaschi chiamano l'Atalanta, ha mostrato i suoi occhi, splendenti, vividi, che hanno visto lontano, "immaginando" un progetto di lungo termine, basato sui giovani, unico modo per contrastare i grandi potentati arabi, che con i loro soldi hanno "drogato" il calcio mondiale. La Dea, non solo per una notte, è diventata ora Regina, incoronata dal campione con origini lontane, in Nigeria, che si chiama Ademola Lookman, che con la sua tripletta ha sgretolato il Bayer Leverkusen dei record, ma, si sa, i primati sono fatti per essere superati. Dicevamo di Ademola Lookman, il cui nome nella lingua youruba significa " una corona viene data a me ". Proprio quella corona che ha trasformato, regalmente, la Dea portandola sul gradino più alto dell'Europa, subito dopo la Champions League.





Il meglio deve ancora venire