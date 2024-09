Avere paura della matematica è scientificamente provato: uno studente su due soffre di “ansia da matematica”

LA “PAURA” DELLA MATEMATICA”

Non ci sono più dubbi: avere paura della matematica ora è scientificamente provato. Tanti studenti, di tutte le età e le classi, quando sono in procinto di tornare sui banchi di scuola, giurano che la scienza dei numeri rappresenta una delle fonti di maggiore stress.

Il Centro Studi per i Disturbi Specifici dell'apprendimento e il Centro Ricerca 'InVITA' dell'Istituto Serafico di Assisi ha condotto uno studio su 100 studenti della scuola superiore per studiare la correlazione fra gli stati ansiosi e un cattivo rendimento nella matematica.

LO STUDIO

Lo studio ha monitorato gli studenti per tutto l’anno scolastico e ha evidenziato che un elevato livello di 'ansia matematica' è correlato a peggiori performance nei test matematici. In particolare: gli studenti con livelli alti di ansia hanno ottenuto punteggi inferiori rispetto a quelli con ansia bassa.

Lo psicologo del Serafico di Assisi e responsabile del Centro dei DSA dell'Istituto ha dichiarato: “'Si tratta di un'ansia specifica che compare esclusivamente quando il soggetto deve confrontarsi con i numeri. E' una forma di inquietudine che non si manifesta di fronte ai compiti di altre materie. Questa reazione negativa che si attiva dentro lo studente può manifestarsi in vari modi: a livello emotivo, fisico e comportamentale, e la sua gravità può essere tale da determinare una vera fobia”.

Da dove nasce l’ansia per la matematica? Sono molteplici le cause. Secondo la ricerca possono essere i ripetuti insuccessi scolastici a provocarla. Ma può esserne anche la causa: una volta innescata, più elevata è l'ansia, più peggiorano le prestazione nelle prove di calcolo, diminuisce la capacità di apprendimento e diventa più difficile il raggiungimento del livello minimo di competenze richiesto in base all'età e alla classe frequentata.

I RISULTATI

I risultati dell'indagine sono stati pubblicati sulla rivista 'Frontiers in Psychology'. L’Istituto suggerisce che ''dovrebbero indurre i docenti a modificare le metodologie di insegnamento della materia, da una parte abbandonando l'idea secondo cui o si ha il 'pallino' della matematica o è inutile insistere nell'impararla, dall'altra sapendo che la dimensione emozionale ha un impatto significativo sull'apprendimento. Promuovere solo la logica non rappresenta la modalità didattica più efficace''.