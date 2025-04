Papa: prosegue la convalescenza tra la parziale ripresa delle attività e l’attesa per la Pasqua

Dopo il ritorno a Casa Santa Marta, successivo al periodo di degenza in ospedale al Gemelli, il Pontefice sta affrontando la sua convalescenza con evidenti miglioramenti. Il Santo Padre ora è in grado di trascorrere periodi prolungati senza l’ausilio dell’ossigeno, utilizzato solo a fini terapeutici, mentre fino a poco tempo fa necessitava invece di un supporto continuo. Oltre alla terapia respiratoria il Papa sta effettuando anche fisioterapia motoria. In questi giorni, Francesco ha ripreso parzialmente anche i suoi impegni e le attività, seppur in una forma più contenuta rispetto al passato. Nel appartamento al secondo piano di Santa Marta, nelle ultime ore, ha incontrato alcuni membri della Curia, tra cui capi dicastero e membri della Segreteria di Stato. Il Papa ha ricevuto la visita di Monsignor Edgar Pena Parra, Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, di Monsignor Paul Richard Gallagher e dell'Arcivescovo Luciano Russo.

Le celebrazioni di Pasqua: il Papa delega il cardinale Sandri

Mentre, come detto, il Papa sta proseguendo la convalescenza, si avvicinano le celebrazioni della Settimana Santa. Quest’anno, la partecipazione di Francesco ai riti pasquali resta incerta, con la Sala Stampa Vaticana che ha specificato che la sua presenza dipenderà dalle condizioni di salute e dal meteo. Bergoglio, comunque, ha delegato il Cardinale Leonardo Sandri a presiedere la Messa delle Palme in Piazza San Pietro per domenica 13 aprile. Da decidere la partecipazione del Pontefice, durante i riti della Settimana Santa, ma al momento non ci sono ancora notizie ufficiali.