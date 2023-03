Azzurri, si comincia con una sconfitta. L'Inghilterra vince 2-1 a Napoli, ma il gol di Retegui fa ben sperare

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Non è bello iniziare con una sconfitta. Ma, dopo un primo tempo molto difficile, l'Italia ha avuto la forza di reagire e di tornare in partita nella ripresa. Il gol del giovane esordiente Retegui fa ben sperare. La strada è lunga, ma nulla è compromesso nel girone di qualificazione.

FUOCO DI PAGLIA

L'approccio degli azzurri era sembrato convincente. Ma è stata un'illusione, la nazionale di Roberto Mancini ha tenuto in mano le redini dell'incontro solo per i primi cinque minuti, poi si è sgonfiata. L'Inghilterra sì è presto dimostrata superiore: al 12esimo minuto un grande intervento di Donnarumma ha negato il gol a Bellingham, ma sul calcio d'angolo sul seguente è nata una mischia con il gol del vantaggio segnato da Rice. Una volta sotto, l’Italia ha faticato a trovare una reazione, poco servito e non ancora inserito nei meccanismi della squadra il giovane attaccante Retegui, il più atteso della serata. Inglesi vicini al raddoppio in almeno due occasioni, poi al 43esimo il Var ha pescato un braccio largo di Di Lorenzo che ha portato al rigore, trasformato magistralmente da Harry Kane. E appena prima dell'intervallo gli azzurri sono stati graziati da Grealish, che solo davanti alla porta ha spedito sul fondo. All'intervallo Italia con il morale sotto i tacchi.

RIPRESA IN CRESCENDO

L'umore è cambiato nella ripresa: l'Italia con orgoglio ha cercato di riportarsi in partita, e ci è riuscita. L'avvisaglia è stata una buona occasione per Pellegrini al decimo minuto, pochi secondi più tardi lo stesso giocatore della Roma ha fornito l'assist a Retegui, che ha scaricato in rete tutte le emozioni del suo debutto azzurro. A quel punto l'Italia ci ha creduto davvero e ha schiacciato l'Inghilterra. Non ci sono state occasioni clamorose per gli azzurri, ma la pressione è stata costante. La nazionale di Southgate, che nel primo tempo era stata dominante, non ha più superato la metà campo. Inglesi in inferiorità numerica nel finale per l'espulsione ( per doppia ammonizione) di Show. Il forcing finale degli azzurri non ha prodotto il risultato auspicato, ma la ripresa dell'Italia fa ben sperare in vista delle prossime partite. Se l'atteggiamento sarà quello del secondo tempo, i risultati arriveranno. E poi la rete al debutto di Retegui consente di vedere un po’ di luce in fondo al tunnel del gol perduto.