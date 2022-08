“Balotelli al Napoli? E’ l’ambiente che più gli piace...”: Raffaella Fico tifa per l’arrivo di Balo nel club di De Laurentis

La Fico, che è stata legata molti anni fa a Mario Balotelli, commenta anche l’indiscrezione che sta circolando nelle ultime ore. Super Mario potrebbe arrivare nella squadra di Aurelio De Laurentis , si tratta di un’indiscrezione nata quasi per caso dopo una partita amichevole (giocata a Castel Di Sangro) dove Balo avrebbe detto all’allenatore di essere pronto a giocare nel Napoli. Lui avrebbe risposto sorridendo. Tutto qui. Ma è bastato uno scambio di battute veloce a fine partita per far montare la panna ai cronisti sportivi. Ora parla la Fico, che dice: “ Sicuramente la piazza napoletana piace da sempre a Mario, tra l’altro nostra figlia vive qui con me. Gli fare bene sicuramente piacere giocare a Napoli ”. Le sue frasi sul possibile, ed eventuale, sbarco di Balo nel club di De Laurentis potrebbero fare subito il giro della Rete.

LA STORIA D’AMORE CON BALOTELLI

Raffaella Fico e Mario Balotelli hanno una figlia, che oggi ha 10 anni e si chiama Pia. La loro storia d’amore è stata scandita da alti e bassi, lui - dopo la notizia della gravidanza - aveva chiesto il test del DNA. Ma adesso i rapporti come sono? “La piccola Pia è tifosa della squadra di suo padre, parla perfettamente inglese. Per fortuna con Mario adesso i rapporti sono buoni, distesi. Ma non parliamo di calcio”, assicura la Fico in radiovisione su RTL 102.5 News. “Le nostre strade si sono divise 10 anni fa e non tradisco il Napoli. Forse potrei simpatizzare per la Roma”, conclude. Il pubblico, dopo la sua esperienza al Gf vip spera di vederla di nuovo in tv, magari nei panni della giornalista sportiva. L’ha già fatto in passato quando ha condotto, a Napoli, un programma tutto sul calcio. Molti anni fa, prima di sbarcare sulle Reti nazionali.