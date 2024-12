Box Office, “Oceania 2” da record in tutto il mondo. In Italia Sorrentino è il miglior incasso del 2024 Photo Credit: Ufficio Stampa Disney

Un fine settimana che rimarrà nelle pagine di storia del cinema negli USA. Numeri da record che fanno respirare Hollywood dopo qualche titolo che negli ultimi mesi non aveva funzionato esattamente come si sperava. La santissima trinità cinematografica, formata da “Oceania 2”, “Wicked” e “Il Gladiatore 2”, ha fatto il suo dovere portando nelle case delle sale americane la bellezza di 422 milioni di dollari. Anche in Italia le cose sono andate benissimo, con una cifra totale di quasi 13 milioni di euro, ossia un risultato superiore del 73% rispetto all’analogo periodo dello scorso anno.





“OCEANIA 2” ENTRA NELLA STORIA

Il ciclone della Disney ha fatto effetto. “Oceania 2” debutta con 386 milioni di dollari nel mondo, ossia l’esordio globale più alto di sempre per un film d'animazione. Il titolo ha battuto il precedente primato raggiunto più di un anno fa da “Super Mario Bros” che arrivò a 377 milioni nei suoi primi cinque giorni di programmazione. Nello specifico il sequel di “Oceania” ha ottenuto 221 milioni di dollari solamente nel mercato nord americano. L’andamento che ha avuto la pellicola animata nei giorni in cui ha fatto il suo ingresso nelle sale è veramente notevole. Mercoledì 27 novembre ha incassato 57,5 milioni, un dato che comprende anche le anteprime di martedì dove aveva ottenuto 13,8 milioni. Stiamo parlando del terzo maggior esordio per un cartoon, dietro soltanto a “Gli incredibili 2” (71,2 milioni) e “Inside Out 2” (63,5 milioni”), oltre a essere decisamente il maggiore risultato di sempre per il mercoledì che precede il Ringraziamento.

Il dato di giovedì 29 novembre è ancora più impressionante: “Oceania 2” ha ottenuto ben 28 milioni, superando così ogni record per quella giornata di festa. Il dominio fino ad oggi era di 15 milioni conquistati sia da “The Hunger Games: La ragazza di fuoco” che da “Frozen 2”. E passiamo al venerdì, che, come riporta Deadline, ha fatto segnare un record relativo al Black Friday sia per il film (54,5 milioni) che per l’incasso totale di quel giorno, ben 108 milioni. Anche nel nostro paese il titolo Disney vola con numeri importanti. “Oceania 2”, ha incassato 7.2 milioni di euro, che diventano 8.1 se si considerano anche i dati di mercoledì. Si tratta del secondo miglior fine settimana al botteghino italiano nel 2024, dietro soltanto ai 16,9 milioni di “Inside Out 2”, ma davanti ai 7 milioni di “Deadpool & Wolverine”.





WICKED PRENDE IL LARGO, IL GLADIATORE 2 FRENA

Tornando all'America, continua a volare il musical della Universal “Wicked” che ottiene altri 117 milioni di dollari in cinque giorni, portandosi così ad un totale di 262 milioni. In tutto il mondo il film è arrivato a quasi 360 milioni, complice un risultato più frenato in altri mercati al di fuori degli Stati Uniti. In Italia per esempio la pellicola tratta dallo spettacolo di Broadway sta andando bene ma con meno forza e intensità.

“Il Gladiatore 2” è forse la pellicola che ha risentito di più della forte concorrenza. Il blockbuster di Ridley Scott ha ottenuto nel weekend lungo del Ringraziamento 45 milioni, che lo portano ad un risultato complessivo di 112 milioni. Nel mondo è a quota 320. Nel nostro paese invece il titolo regge meglio la furia della concorrenza, arrivando ad un totale complessivo di 8,3 milioni di euro.





CRESCE SALVATORES

Veniamo ai titoli italiani, iniziando da “Parthenope” di Paolo Sorrentino che è diventato nel corso degli ultimi giorni il miglior incasso italiano del 2024, battendo con i suoi 7,4 milioni il film di Riccardo Milani “Un mondo a parte”. Nel fine settimana appena concluso le cose sono andate bene per “Napoli- New York” di Gabriele Salvatores che rispetto a sette giorni fa segna addirittura un lieve incremento, portandosi al secondo posto della classifica, con un risultato totale di 2,1 milioni. Continua ad andare molto bene anche “Il ragazzo dai pantaloni rosa” che nel corso del weekend ha ottenuto quasi un altro milione di euro, arrivando così a 6,8 milioni di euro. Non è da escludere che il film di Margherita Ferri, che racconta la tragica storia di Andrea Spezzacatena, possa nel giro di pochi giorni diventare il miglior incasso italiano del 2024.