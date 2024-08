Brasile, precipita aereo passeggeri, nessun sopravvissuto tra i 64 a bordo

Un aereo, un ATR 72, in volo da Cascavel (nello Stato di Paraná) e diretto a San Paolo, è precipitato vicino a un'abitazione con residenti all'interno provocando la morte delle 64 persone a bordo, tra passeggeri e membri dell'equipaggio. Il velivolo si è schiantato a a Vinhedo nei pressi di una abitazione, salvi tutti gli abitanti. Un minuto prima di precipitare l'aereo si trovava a un'altitudine di 17.200 piedi. L'incidente sarebbe avvenuto in fase di atterraggio. Nei diversi video pubblicato su internet dai residenti della zona, e ripresi dai media, mostrano l'aereo cadere a picco nella regione collinare a Vinhedo ed essere immediatamente avvolto dalle fiamme. La Farnesina, tramite il consolato generale di San Paolo sta verificando l'eventuale presenza di italiani a bordo.





Le testimonianze

"L'aereo ci ha sfiorato e poi si è schiantato", ha raccontato ancora sotto choc un testimone della strage in Brasile. L'aereo, come riferisce la stampa locale, è precipitato a poca distanza dalla sua abitazione. "Oh mio Dio, un aereo s'è schiantato sulla casa del mio vicino", ha esclamato una donna, mentre girava uno dei video della tragedia ormai diventato virale nei social.





Aereo in stallo secondo gli esperti

"Nelle immagini vediamo che l'aereo ha alcuni problemi di controllo, perché non riesce più a sostenersi. Dall'immagine è in stallo, cioè ha perso il supporto. Ha bisogno di una velocità minima per poter mantenere il supporto in aria". Lo ha affermato Geraldo Portela, uno specialista in gestione del rischio e della sicurezza, ipotizzando tra le viarie possibili cause che hanno causato lo schianto dell'aereo in Brasile quella dello 'stallo'. Secondo il media brasiliano G1, di una situazione in cui in cui l'ala perde completamente la portanza utile, provocando la caduta improvvisa dell'aereo. Una circostanza che, a seconda dell'altitudine e delle condizioni, può essere recuperata o meno in volo.





L'immagine dell'articolo è di repertorio