Bugo annuncia l'addio alle scene: "Il mio ultimo concerto il primo aprile 2025". Scherzo o verità?

La data scelta inizialmente aveva fatto ipotizzare si trattasse di uno scherzo. E invece il diretto interessato assicura che è tutto vero.

Bugo ha annunciato l'addio alle scene. Il cantautore terrà Il concerto finale il 1 aprile 2025 all'Alcatraz di Milano.

L'evento, che coinciderà con l'ultima data del tour legato alla pubblicazione del suo ultimo disco di inediti 'Per Fortuna Che Ci Sono Io' (uscito lo scorso marzo, via 7 srl/ADA Music), sarà "una vera e propria festa, una celebrazione della carriera del cinquantunenne artista".

Questo l'annuncio di Kashmir Concerti.

Chi è Bugo

Bugo, nato a Rho nel 1973, è diventato noto nel 2002 con l'album "Dal lofai al cisei". Il 2008 è l'anno che ha rappresentato una svolta con l'uscita dell'album "Contatti". Nel 2018, è uscito "Rockbugo", la sua prima raccolta ufficiale con

brani riarrangiati in chiave rock. Nel 2020, viene pubblicata la "Platinum collection" che include i suoi brani più rappresentativi.

In quello stesso anno scoppia il caso che lo rende definitivamente popolare.

In gara con Morgan al Festival di Sanremo, arriva la squalifica dopo la sua decisione di lasciare il palco dopo che il collega ex Bluvertigo aveva modificato il testo della canzone Sincero.

Nel 2021 il ritorno all'Ariston, sempre in gara con il brano 'E invece si'. Nello stesso anno la pubblicazione della riedizione 'Bugatti Cristian'.

Nel 2022 Bugo ha condotto il concertone del Primo Maggio e ha partecipato come concorrente a Pechino Express.

Risale al 2024, invece, la nascita di Bugo Podcast, il podcast online su Spotify, che racconta la sua carriera e non solo.

L'annuncio dell'addio alle scene è stato accompagnato da una conferenza stampa surreale pubblicata sul canale YouTube dell'artista, dove Bugo è interpretato da Valerio Lundini.

Un altro indizio che si tratti di una burla?

Stando a sentire il diretto interessato, no. Su Facebook, infatti, Bugo ha scritto:

"È deciso. 1 aprile 2025. Alcatraz, Milano sarà il mio ultimo concerto. Nessun bis, nessun 'forse' e voglio che sia una serata indimenticabile. Venite. Facciamo casino una volta per tutte".

Morgan commenta l'addio alle scene di Bugo

La notizia è stata commentata da Morgan. Che a sorpresa si è detto dispiaciuto della decisione del collega:

"Non è una buona notizia per me, non mi dà gioia la sconfitta altrui e non desidero affatto che Bugo sparisca dalle scene, innanzitutto perché non fa nulla che mi nuoccia e poi perché lo ho sempre apprezzato come cantautore".

Insomma, niente rancori, nonostante i dissapori passati: "Sarebbe stata una bella notizia per me sapere che Bugo aveva finalmente scritto la seconda strofa delle 'brutte intenzioni' dove mi rispondeva per le rime e così finalmente potevamo fare uscire la canzone".