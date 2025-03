Calcio: addio a Bruno Pizzul, storico giornalista sportivo

Scompare una delle voci più iconiche del giornalismo sportivo italiano: Bruno Pizzul è morto questa mattina all'ospedale di Gorizia, nel quale era ricoverato da alcune settimane. Avrebbe compiuto 87 anni tra pochi giorni. Ne dà notizia il sito di RaiNews.

Pizzul era nato a Cormons, in provincia di Udine, l'8 marzo del 1938. Nel 1969 l'assunzione in Rai, la sua prima partita commentata in diretta fu Juventus-Bologna, spareggio di Coppa Italia. Dalla Coppa del Mondo del 1986 diventò la voce delle partite della Nazionale, raccontando le gare degli Azzurri in occasione di cinque Campionati del Mondo e quattro Campionati Europei. Nel 2002 era arrivato il congedo, con il commento della partita Italia-Slovenia 0-1. Nonostante l'età continuava a gestire una rubrica di calcio sul quotidiano friulano Messaggero Veneto e con varie altre testate anche televisive e radiofoniche.