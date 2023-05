Calcio. De Laurentiis, Kvara nel mirino del Napoli da 3 anni, Spalletti l'ho incontrato di nascosto

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Le sicurezze del Napoli Campione d'Italia non sono "solo i gioielli, Osimhen, Kvara, ma anche tutti gli altri. Il capitano Di Lorenzo è un uomo straordinario, educatissimo, su cui si può sempre contare. E Spalletti è un condottiero, un grande affabulatore: tutti dovrebbero studiarlo, c'è sempre da imparare da lui": lo ha detto il presidente dei partenopei, Aurelio De Laurentiis, intervistato dal quotidiano "La Repubblica", stando a quello che riporta l'Adnkronos.





Tutti al Napoli anche il prossimo anno

Tutti al Napoli anche l'anno prossimo? " Non solo: vorrei aggiungerne altri . Mi piacerebbe avere un americano , perché in America, anche se il campionato vale poco, ci sono grandissimi giocatori che risplendono in nazionale. E poi un giapponese , avendo già un coreano, visto che c'è un grande sviluppo del nostro calcio in Oriente e ci sono nuove entrate da considerare. Ma non vorrei mandare via nessuno dei nostri".





Il rapporto con Ancelotti e Gattuso

"Con Ancelotti e Gattuso erano accadute delle cose che non mi avevano convinto, quindi mi sono finalmente liberato di tutti quei giocatori che io trovavo un pò demotivati e non potevano portarmi dove volevo . Sentivo bisogno di aria nuova. E avevamo già individuato da tre anni Kvaratskhelia in Georgia, ma era il periodo Covid, avevamo perso 258 milioni di euro, ci chiedevano molti soldi. Poi lui ha cambiato agente e Giuntoli è stato molto bravo a portarlo a casa per 11 milioni ": così ancora Aurelio De Laurentiis parlando del suo Napoli campione e della sua costruzione.





L'incontro, di nascosto, con Spalletti