Calciomercato, il calciomercato entra nel vivo ad agosto, tutte le trattative dei club di Serie A

Il mercato calcistico italiano si accende ed entra nel vivo ad agosto con una serie di movimenti e trattative che coinvolgono club di Serie A e squadre internazionali. Le ultime ore hanno visto intrecci di affari, interessamenti e colpi già conclusi, delineando un’estate di grande fermento.

MILAN, PRESO JASHARI, MA PUNTA VLAHOVIC

Uno dei trasferimenti più chiacchierati riguarda il Milan, che ha chiuso per l’arrivo di Jashari dal Bruges. L’accordo tra i due club è stato raggiunto per una cifra di 34 milioni di euro più 3 di bonus. Il centrocampista ha già effettuato le visite mediche e firmerà un contratto quinquennale con ingaggio da 2,5 milioni a stagione. La dirigenza rossonera non si ferma qui: nel mirino ci sono anche Athekame dello Young Boys e l’attaccante Vlahovic. Con la Juventus, infatti, si discute di un possibile scambio che porterebbe Thiaw in bianconero, ma l’interesse del Newcastle per il difensore complica i piani. Nel frattempo Jovic ha salutato, direzione Aek Atene, e proseguono i contatti con il Bologna per definire il futuro di Okafor.

JUVENTUS E INTER TRA ACQUISTI E PARTENZE

Sul fronte juventino, la partenza di Weah al Marsiglia libera spazio per nuovi arrivi. Dall’altra parte del mondo, in Brasile, rimbalzano indiscrezioni di un possibile affondo dei bianconeri per Neymar, in scadenza di contratto con il Santos a fine anno. Una voce che, se confermata, scuoterebbe l’intero panorama calcistico europeo. In casa Inter la situazione è più cauta. L’affare Lookman rimane sospeso, mentre la concorrenza del Liverpool su Leoni del Parma rischia di far saltare i piani. Il club emiliano, che vorrebbe trattenere il giovane difensore ancora un anno, potrebbe cedere davanti a un’offerta irrinunciabile. Nel frattempo, il Parma lavora sull’acquisto del centrocampista danese Sorensen dal Midtjylland. In Brasile, il Flamengo insiste per Taremi dell’Inter dopo il no di Beltran, mentre Botafogo è stato rifiutato dal giocatore. Il Belgrano argentino, infine, non ha ancora risposto alla proposta dell’Inter per il giovane difensore Troilo.