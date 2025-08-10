Calciomercato, Milan su Hojlund, Napoli sogna Grealish, l'Atalanta pensa a Araujo, mentre alla Roma resta il rebus Pellegrini

10 agosto 2025, ore 11:40 , agg. alle 11:51
I Rossoneri spingono per l'attaccante del Manchester United, i Partenopei invece sognano l'esterno de City. La Dea è ancora alle prese con il caso Lookman, ma vuole l'esterno dello Sporting Lisbona. I Giallorossi, invece, si interrogano sul futuro di Pellegrini
MILAN, TRA CESSIONI E OBIETTIVI DI MERCATO
Il mercato estivo per la stagione 2025/2026 sta entrando sempre più nel vivo con molte trattative importanti che coinvolgono i club italiani, in particolare il Milan, protagonista di una vera e propria rivoluzione. L’interesse principale riguarda la possibile cessione di Thiaw, difensore centrale tedesco, al Newcastle, che ha messo sul piatto un’offerta complessiva da 40 milioni di euro, bonus inclusi. Il giocatore sembrerebbe intenzionato a trasferirsi in Premier League, e questo spinge la dirigenza rossonera a valutare con attenzione la proposta, nonostante la parte del prezzo – circa il 10% – debba essere versata allo Schalke 04. Per rimpiazzare Thiaw, il direttore sportivo del Milan, Tare, ha messo gli occhi su due profili: Leoni, giovane promettente del Parma seguito anche dall’Inter, e Comuzzo, difensore della Fiorentina. Tuttavia, su quest’ultimo c’è anche il Bournemouth, il cui direttore generale Tiago Pinto intende investire una parte dei 63 milioni più 3 di bonus incassati dalla cessione di Zabarnyi al Paris Saint-Germain. Il club inglese valuta anche il genoano De Winter come alternativa, obiettivo pure dell’Inter qualora riuscisse a liberarsi di Bisseck, anch’egli nella lista di Pinto per rinforzare la difesa delle ‘Cherries’. Nel frattempo, il Milan segue con grande attenzione la pista per un nuovo attaccante. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per l’approdo di Rasmus Hojlund, per il quale il Milan è pronto a versare al Manchester United circa 6 milioni di euro per un prestito oneroso, con un’opzione di acquisto da definire a fine stagione. L’attaccante danese rappresenterebbe un rinforzo importante per la rosa, chiamata a migliorare la qualità offensiva.
ATALANTA, LA GRANA LOOKMAN E IL SOSTITUTO DI RETEGUI
Nel frattempo, l’Atalanta si trova in una situazione complessa con Ademola Lookman. Il giocatore nigeriano rischia una multa da parte del club bergamasco, mentre l’Inter si prepara ad affrontare una possibile concorrenza dell’Arsenal, che secondo il Sun ha riacceso l’interesse sul talento atalantino. Nonostante ciò, i dirigenti della Dea non abbassano la richiesta, confermando una valutazione di circa 50 milioni di euro. Per sostituire Lookman, l’Atalanta guarda in Portogallo e ha già fatto un’offerta da 22 milioni per Maxi Araujo, esterno uruguaiano dello Sporting Lisbona.
LA ROMA CERCA UNA PRIMA PUNTA E RIMANE UN REBUS LA SITUAZIONE DI PELLEGRINI
Parallelamente, la necessità di una prima punta si fa sempre più pressante anche per la Roma. Il tecnico Gasperini, dopo la sconfitta con l’Everton in amichevole, ha ribadito la volontà di rinforzare l’attacco. I contatti con il Wolverhampton per Fabio Silva sono ripresi, mentre arriva dall’Inghilterra la notizia di un possibile accordo tra la Roma e il West Ham per la cessione di Pellegrini, il quale avrebbe già dato il suo assenso a trasferirsi ai londinesi firmando un contratto triennale con un ingaggio di circa sette milioni lordi annui.
JUVENTUS, PRIMA LE CESSIONI
In casa Juventus, le trattative per Douglas Luiz e Miretti si stanno protraendo senza ancora un’intesa definitiva. Il Nottingham Forest continua a monitorare Douglas Luiz, ma non si trova ancora un accordo con la Juve. Anche la trattativa per Miretti con il Napoli è complicata, con le parti ancora lontane sulla cifra. In entrata, la Juventus tiene caldo il nome di Hojlund e valuta O’Riley del Brighton come possibile rinforzo a centrocampo; se arrivasse il danese, McKennie potrebbe partire verso Roma.
NAPOLI VICINO ALLA CESSIONE DI RASPADORI E SOGNA IL COLPO GREALISH
Sul fronte Napoli, dopo la partenza di Raspadori, la società sta puntando a nuovi rinforzi. Conte ha manifestato interesse per Grealish, anche se il costo e l’ingaggio dell’inglese del Manchester City sono alti, mentre sono stati riavviati i contatti con l’entourage di Chiesa. Il Bologna continua la propria ricerca di giovani talenti offensivi, con Ben Doak, esterno scozzese del Liverpool valutato circa 14 milioni, e Rowe, esterno del Marsiglia seguito anche da Roma, Atalanta e Besiktas, tra i principali obiettivi. Buoni passi avanti sono stati fatti per Bryan Gil, esterno spagnolo del Tottenham, reduce da un prestito al Girona. Infine, la Sampdoria è vicina a chiudere per Pafundi dall’Udinese, ulteriore segnale di un mercato italiano che si muove con determinazione verso la costruzione delle rose per la prossima stagione.