Calciomercato, Milan su Hojlund, Napoli sogna Grealish, l'Atalanta pensa a Araujo, mentre alla Roma resta il rebus Pellegrini

MILAN, TRA CESSIONI E OBIETTIVI DI MERCATO

Il mercato estivo per la stagione 2025/2026 sta entrando sempre più nel vivo con molte trattative importanti che coinvolgono i club italiani, in particolare il Milan, protagonista di una vera e propria rivoluzione. L’interesse principale riguarda la possibile cessione di Thiaw, difensore centrale tedesco, al Newcastle, che ha messo sul piatto un’offerta complessiva da 40 milioni di euro, bonus inclusi. Il giocatore sembrerebbe intenzionato a trasferirsi in Premier League, e questo spinge la dirigenza rossonera a valutare con attenzione la proposta, nonostante la parte del prezzo – circa il 10% – debba essere versata allo Schalke 04. Per rimpiazzare Thiaw, il direttore sportivo del Milan, Tare, ha messo gli occhi su due profili: Leoni, giovane promettente del Parma seguito anche dall’Inter, e Comuzzo, difensore della Fiorentina. Tuttavia, su quest’ultimo c’è anche il Bournemouth, il cui direttore generale Tiago Pinto intende investire una parte dei 63 milioni più 3 di bonus incassati dalla cessione di Zabarnyi al Paris Saint-Germain. Il club inglese valuta anche il genoano De Winter come alternativa, obiettivo pure dell’Inter qualora riuscisse a liberarsi di Bisseck, anch’egli nella lista di Pinto per rinforzare la difesa delle ‘Cherries’. Nel frattempo, il Milan segue con grande attenzione la pista per un nuovo attaccante. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per l’approdo di Rasmus Hojlund, per il quale il Milan è pronto a versare al Manchester United circa 6 milioni di euro per un prestito oneroso, con un’opzione di acquisto da definire a fine stagione. L’attaccante danese rappresenterebbe un rinforzo importante per la rosa, chiamata a migliorare la qualità offensiva.

ATALANTA, LA GRANA LOOKMAN E IL SOSTITUTO DI RETEGUI

Nel frattempo, l’Atalanta si trova in una situazione complessa con Ademola Lookman. Il giocatore nigeriano rischia una multa da parte del club bergamasco, mentre l’Inter si prepara ad affrontare una possibile concorrenza dell’Arsenal, che secondo il Sun ha riacceso l’interesse sul talento atalantino. Nonostante ciò, i dirigenti della Dea non abbassano la richiesta, confermando una valutazione di circa 50 milioni di euro. Per sostituire Lookman, l’Atalanta guarda in Portogallo e ha già fatto un’offerta da 22 milioni per Maxi Araujo, esterno uruguaiano dello Sporting Lisbona.



