Carlo e Camilla in Italia: tra pochissimo l'atterraggio a Ciampino. Ecco cosa faranno i reali inglesi... Photo Credit: agenzia fotogramma

I paparazzi romani sono pronti: Carlo e Camilla in visita in Italia. Alle 17.20, l'atterraggio all'aeroporto di Ciampino. I reali saranno accolti dal 31esimo Stormo dell'Aereonautica militare. Inizia, così, la loro visita ufficiale in Italia. Nella Capitale.

Si tratta di una visita di Stato che vedrà la sottosegretaria agli Esteri Maria Tripodi con l’ambasciatore britannico in Italia Lord Edward Llewellyn e l’ambasciatore d’Italia a Londra, Inigo Lambertini fare gli onori di casa ed accogliere il re e la regina. E' stata rimandata, invece, la visita in Vaticano.

L'AGENDA DEI REALI INGLESI

Quello dei reali è un soggiorno scandito da impegni già fissati: diciassette incontri ufficiali. C'è tanta attesa per il discorso del Re a Montecitorio (mercoledì 9 aprile) a Camere riunite e l’incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Villa Doria Pamphilj. Prima dell’intervento, la coppia reale deporrà una corona di fiori sulla tomba del Milite Ignoto all’Altare della patria: Roma sarà blindata.

IL BANCHETTO AL QUIRINALE

Re Carlo e la regina Camilla saranno i protagonisti di una "vacanza romana" primaverile: tempo mite, sole sulla Capitale e tanti incontri ufficiali. E' confermato, ad esempio, il il banchetto di Stato al Quirinale dal presidente Mattarella (tra l'altro proprio il 9 aprile è il giorno dell’anniversario di matrimonio di Carlo e Camilla).

Nel pomeriggio di oggi, martedì 8 aprile, una volta atterrati a Roma, Carlo e Camilla dovrebbero visitare il Colosseo: si tratta di una tappa fortemente voluta dalla regina (a fare da Cicerone ai reali - come raccontano i giornali - sarà il ministro della Cultura).

LA TAPPA A RAVENNA

Ma, a quanto pare, Carlo ha un desiderio: visitare Ravenna (dove riposa Dante Alighieri). Si tratta di una città che il re non ha mai visitato. Così, il 10 aprile i reali arriveranno a Ravenna, che si prepara ad accoglierli.

LEGGI ANCHE - Carlo e Camilla celebrano i vent'anni di matrimonio con un viaggio in Italia