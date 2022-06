Carlotta Adacher, la fidanzata di Giulio Raselli, è gelosissima: "Se entrasse al gf vip..."

LA STORIA D'AMORE CON RASELLI

Ma com'è iniziata la storia d’amore tra Carlotta Adacher e Giulio Raselli? I due si sono conosciuti casualmente e poi è scoppiata la scintilla. Ora, però, se Giulio dovesse entrare nella casa più spiata d'Italia lei potrebbe andare su tutte le furie. “Fondamentalmente non sono una tipa molto gelosa, ovvio che se mi dai modo sì, ciò che è mio è mio, però guarderei molto i comportamenti”, ammette. Poi a proposito della possibilità sfumata dice: “Avrebbe dovuto partecipare ma poi non è più entrato nella Casa con grande stupore di tutti”. Ma Manila Nazzaro, ex Vippona e conduttrice di RTL 102.5 News, coglie l'occasione per dire di essere molto perplessa. “Normalmente quando si va in quarantena, le cose sono fatte e chiuse…”, ricorda la Nazzaro. Il sogno di Giulio Raselli, che oltre alla tv e alla vita sui social si occupa di gioielli da sempre, è quello di arrivare al Gf vip. "Vorrei che la gente mi conoscesse per davvero. Sicuramente quel reality potrebbe essere una grande occasione", assicura in radiovisione. Forse Signorini potrebbe arruolarlo. Chissà.