Caso Liliana Resinovich, è morto l'amico Claudio Sterpin

La notizia è arrivata nella notte, nella trasmissione televisiva Quarto Grado e si è rapidamente diffusa, rimbalzando sui social. Claudio Sterpin, ex maratoneta, figura molto nota a Trieste, aveva 86 anni. Era ricoverato, da lunedì, all’ospedale di Cattinara.





IL LEGAME CON LILIANA RESINOVICH

Negli ultimi anni, Sterpin era balzato alle cronache per il suo legame con Liliana Resinovich, la 62enne scomparsa da Trieste il 14 dicembre del 2021, ritrovata poi morta, in un bosco, il 5 gennaio successivo. Sterpin era stato l’ultimo a sentire la donna al telefono la mattina in cui scomparve, e ha sempre sostenuto di aver avuto con lei una relazione affettuosa, che avrebbe potuto diventare una convivenza se non fosse accaduta la tragedia. Una versione smentita dal marito della donna, Sebastiano Visintin, che non ha mai creduto al legame tra i due.





LO SCONTRO CON SEBASTIANO VISINTIN

I due uomini, negli anni, sono stati al centro di aspri confronti e accuse reciproche, diventate anche battaglie giudiziarie. Sterpin ha chiesto costantemente giustizia per l'amica Liliana. Intanto unico indagato, nella vicenda, è risultato Sebastiano Visintin, per il reato di omicidio. Le indagini sono ancora in corso. L'uomo si è sempre professato innocente.