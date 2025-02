Champions League, la Juventus non sbaglia e vince per 2 a 1 contro il PSV Eindhoven

La Juventus supera 2-1 il PSV nell’andata dei playoff di Champions League all’Allianz Stadium. I bianconeri si impongono grazie alle reti di McKennie e Mbangula, mentre il momentaneo pareggio porta la firma dell’ex interista Perisic. Il successo consente alla squadra di Thiago Motta di affrontare con un piccolo vantaggio la gara di ritorno, in programma tra una settimana. Le due squadre si erano già affrontate nella fase a gironi, con la Juventus vittoriosa per 3-1. Thiago Motta si affida a Kolo Muani come terminale offensivo, supportato da Nico Gonzalez, McKennie e Yildiz. A centrocampo spazio a Douglas Luiz e Locatelli, mentre la difesa è composta da Gatti e Veiga centrali, Weah sulla fascia destra e Kelly a sinistra, alla sua prima da titolare. In porta gioca Di Gregorio. Sul fronte opposto, il PSV di Bosz schiera Benitez tra i pali, con Flamingo e Obispo in difesa, Ledezma e Mauro sugli esterni, Veerman, Schouten e Saibari a centrocampo e un tridente d’attacco composto da De Jong, Perisic e Lang. La partita si accende subito. Al 16’, Nico Gonzalez tenta il tiro dal limite, ma Benitez respinge. Poco dopo, Saibari sfiora il gol su una respinta corta di Di Gregorio, ma il suo tiro finisce alto. Al 20’, pericolo per la Juve su corner: Obispo fa da sponda, ma Flamingo manca la deviazione decisiva. Il vantaggio bianconero arriva al 34’: Gatti recupera palla sulla destra, la crossa in mezzo, la difesa respinge ma il difensore juventino raccoglie la ribattuta e serve McKennie, che scarica un destro potente sotto la traversa. A inizio ripresa, la Juve sfiora il raddoppio con Mbangula, ma Flamingo salva sulla linea. Al 56’, il PSV pareggia con Perisic, che controlla in area e batte Di Gregorio con un preciso sinistro all’angolino. L’arbitro conferma la rete dopo un controllo VAR su un possibile tocco di mano nell’azione precedente. I bianconeri non si arrendono e continuano a spingere fino all’82’, quando Conceicao entra in area dalla destra e calcia forte: Benitez respinge, ma Mbangula è rapido nel tap-in che vale il 2-1. Il PSV prova a reagire, ma la Juventus difende bene e porta a casa un prezioso successo in vista del ritorno.

DOMANI LE ALTRE ITALIANE IMPEGNATE IN CHAMPIONS LEAGUE

Intanto, domani, sarà il turno di Atalanta e Milan nei playoff di Champions League. I bergamaschi, dopo aver battuto l'Hellas Verona per 5 a 0, vuole cotinuare a brillare anche nell'Europa dei grandi. Gasperini, però, è in emergenza. Infatti, non avrà a disposizione, tra gli altri, i titolarissimi Scalvini e Scamacca fino a fine stagione, oltre a Lookman, Kolasinac, assente anche Ruggeri per influenza e Maldini. L'Atalanta affronterà i belgi del Club Brugge, squadra attualmente seconda nella Pro League, dietro al Genk prima in classifica. L'altra italiana impegnata è il Milan. I Rossoneri si stanno riprendendo in campionato, anchje grazie a una importante campagna acquisti nel marcato di riparazione che ha portato la punta messicana Santi Gimenez e il portoghese Joao Felix. Sergio Conceicao si affida a loro per battere il Feyenoord. La squadra olandese, però, non se la passa bene. Infatti la società ha esonerato a 48 ore dalla sfida di coppa l'allenatore Bian Priske, al suo posto siederà in panchina Pascal Bosschaart, tecnico dell'under 21 del club. Non un periodo facile per il Feyenoord, che in Eredivise è quinto, distante 12 punti dall'Ajax dell'italiano Farioli. Appuntamento alle 18:45 per Club Brugge-Atalanta su RTL 102.5 con radiocronaca integrale, mentre Feyenoord-Milan verrà trasmessa dalle 21 su Radio Freccia.