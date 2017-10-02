Cinema, a dicembre il nuovo film Disney Pixar: Coco

E’ stato presentato oggi il trailer italiano del film

Coco è il nuovo lungometraggio d’animazione targato Disney-Pixar. Racconta la storia di Miguel, un aspirante cantante che insegue le orme del suo idolo, che si sente costretto a scegliere tra la sua passione per la musica e l’amore per la propria famiglia. Ambientato in Messico, il film sbarcherà nelle sale italiane a dicembre.



E’ quest’ultima infatti l’elemento a cui ruota il nuovo film Disney che, in occasione della festa dei nonni, ha presentato al pubblico il trailer ufficiale italiano.

