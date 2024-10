Nel caos di Roma, tra rumori di auto e traffico, c'è spazio anche per una bella storia. A lieto fine. E, stavolta, riguarda il presidente della Lazio e senatore della Repubblica, Claudio Lotito.



I fatti. Il senatore Lotito incontra a Roma un uomo di 60 anni, padre di un ragazzo di 12 anni. Senza lavoro. L'uomo non ha mai perso l'energia e tutti i giorni, facendo il pendolare dal quartiere Labaro al centro di Roma, si è messo alla ricerca di un lavoro. Senza successo. Ma alla fine il colpo di fortuna è arrivato: la chiamata del presidente della Lazio Lotito che gli ha offerto un lavoro.

«Da tre giorni non mangiavo, erano finiti i risparmi, qualunque cosa riuscissi a racimolare era per la mia famiglia - ha spiegato a Il Messaggero - bevevo solo acqua, ho tentato anche di farmi ricoverare in ospedale per avere un pasto, ma le analisi andavano bene e mi hanno mandato via».