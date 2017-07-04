Coldplay a Milano, la meraviglia del pop e della gioia di vivere

Redazione Web

04 luglio 2017, ore 09:25
agg. 28 marzo 2023, ore 17:25

Grande successo per la prima delle due date a San Siro con scaletta ed effetti speciali stupefacenti

"La migliore band del mondo", così un gruppetto di fan sul megaschermo hanno presentato i Coldplay a San Siro di Milano per la prima delle due tappe di A Head Full Of Dreams Tour. Si sa, per amore si dice qualsiasi cosa ma una cosa è certa: la band ha dimostrato di essere al massimo della maturità artistica, portando a casa uno show spettacolare, una meraviglia per occhi e orecchie ad ogni istante. Ogni canzone (delle 21 in scaletta più la cover degli Oasis "Don't look back in anger") era un pacchetto regalo da scartare con cura e rimanerne senza fiato per l'esplosione della gioia di vivere che emanava ogni singolo momento del Live. Fuochi d'artificio, coriandoli, effetti speciali, la carica di Chris Martin e soci hanno letteralmente travolto i 60mila fan dal prato fino all'ultimo anello. Non ci si stupisce se hanno polverizzato anche un sold out stasera, bisogna conoscerli soprattutto dal vivo per rendersi conto che la bellezza della perfezione pop esiste, eccome se esiste.

E' la splendida voce di Maria Callas in una delle sue interpretazioni più sentite ("O mio babbino caro" dell'opera Gianni Schicchi di Giacomo Puccini) ad aprire lo show alle ore 21:20 dei Coldplay. Poi un'esplosione di fuochi d'artificio accoglie le note di "A Head Full Of Dreams". E subito in scaletta i pezzi da 90 della carriera della band come "Yellow" e "The Scientist" da brividi al pianoforte. Protagonista assoluto per tutta la durata del concerto un braccialetto bianco che si è illuminato in diversi momenti della serata, dando un colpo d'occhio eccezionale a tutto lo stadio, proprio quando su "Charlie Brown" Chris Martin ha invitato a lasciar stare il cellulare per un attimo e ballare mai visti così tanti colori tutti in una volta. "So che avete fatto dei sacrifici per essere qui, avete sfidato il traffico e tanto altro per questo vi dico Grazie", dice Chris Martin che si è anche lanciato in elogi per il pubblico italiano prima di iniziare il trittico intimo con "Always In My Head", "Magic" e "Everglow" con l'omaggio a Muhammad Alì in chiusura, accolto da applausi. Altro momento toccante è stato "Fix You" con il leader della band steso per terra a cantare le parole di una delle più belle canzoni d'amore da lui scritte ("quando ami qualcuno ma tutto va perduto potrebbe andar peggio?") dedicata all'ex moglie Gwyneth Paltrow, presente al concerto per una pausa dalle sue vacanze in Umbria con i figli Moses e Apple.


Arriva "Viva la vida" (con sul palco il produttore e violinista Davide Rossi) in un tripudio di cori e "Adventure of a Lifetime" con enormi palloni colorati che sono rimasti sulle teste di chi si godeva il concerto dal prato fino all'ultimo. In un piccolo palchetto nascosto in fondo al parterre poi tutta la band si è riunita in acustico per "In My Place" con l'innesto di "Don't look back in anger" degli Oasis, già eseguita durante il concerto evento di Ariana Grande "One Love Manchester". Poi è stata la volta di "Don't Panic" e tra le richieste pervenute sul Web spicca quella di Mila con "Us Against the World". Gran finale con il singolo-tormentone "Something Just Like This", "A Sky Full of Stars" e la rasserenante "Up&Up". Si esce così dallo stadio con una vena di gioia e spensieratezza.

I Coldplay non si fermano e il 14 luglio pubblicano l'Ep "Kaleidoscope", prodotto da Rik Simpson con Daniel Green e Bill Rahkoe. Nella tracklist i brani già pubblicati "Hypnotised"e "All I Can Think About Is You" e la versione live della hit nata dalla collaborazione dei Coldplay con i Chainsmokers "Something Just Like This", registrata a Tokyo ad aprile. C'è anche "Miracles (Someone Special)"con il rapper di Detroit Big Sean. "A L I E N S", scritto con Brian Eno e co-prodotto da Eno e Markus Dravs.

SCALETTA DI MILANO 1. A Head Full of Dreams 2. Yellow 3. Every Teardrop Is a Waterfall 4. The Scientist 5. God Put a Smile Upon Your Face 6. Paradise 7. Always in My Head 8. Magic 9. Everglow 10. Clocks into Midnight 11. Charlie Brown 12. Hymn for the Weekend 13. Fix You 14. Viva la Vida 15. Adventure of a Lifetime 16. In my place *Don't look back in anger 17. Don't Panic 18. Us Against the World 19. Something Just Like This 20. A Sky Full of Stars 21. Up&Up

