Colosseo in fiamme, milioni di visualizzazioni: video realizzato con l'Intelligenza artificiale

Scenario apocalittico. Pauroso. Sembra tutto vero, ma per fortuna non è così. Nessun incendio al Colosseo, una delle meraviglie del mondo.

Il video diventa virale in poco tempo ed è stato realizzato grazie all'Intelligenza artificiale per promuovere il film 'Adagio' di Stefano Sollima. Il video è stato realizzato dalla produzione e distribuzione del film (The apartment, società del gruppo Fremantle e Vision distribution, società del gruppo Sky).

LE PAROLE DEL REGISTA

“Realistica – racconta il regista a Repubblica - e al tempo stesso metafisica, si spegne l’ultimo bagliore di una leggenda, quella della banda della Magliana. Al servizio della storia – un ragazzino coinvolto in un meccanismo di ricatto, corruzione e politica, tra lui e la morte solo tre vecchi di malaffare”.

IL COLOSSEO: UNA DELLE MERAVIGLIE DEL MONDO

Il anfiteatro Flavio, soprannominato Colosseo da sempre, è una delle meraviglie del mondo. Conosciuto da tutti, è uno dei monumenti presenti in tutti i tour dei turisti a Roma.

Il Colosseo è situato nel cuore di Roma, i suoi lavori sono stati completati nell'80 d.C.. E' stato utilizzato, in origine, per spettacoli pubblici: gare di gladiatori, rievocazioni di battaglie famose, cacce agli animali e spettacoli teatrali.

DANNEGGIATO DA INCENDI E TERREMOTI

Secondo quello che si racconta, almeno 3 incendi e 4 terremoti avrebbero danneggiato il Colosseo nel corso degli anni. Resta, sicuramente, uno dei monumenti più famosi nel mondo. Resta uno dei simboli per antonomasia della cristianità: dal 2005 viene organizzata ogni anno, il Venerdì Santo, una Via Crucis al Colosseo.

GLI IPOGEI: UN COMPLESSO SISTEMA DI TUNNEL

Nel Colosseo c'è un sistema di tunnel e camere sotterranee chiamato ipogei, che ospitavano gladiatori e animali. Gli ipogei sono stati riscoperti solo nel XIX secolo.

Sul sito ufficiale si legge: "Il materiale utilizzato per costruire il Colosseo è la pietra di travertino, che veniva estratta a Tivoli, a circa 32 km di distanza. Si stima che per costruire questo enorme anfiteatro siano stati necessari 100.000 metri cubi di travertino".