"Com'è bello far l'amore da Trieste in giù": a Natale aumentano i rapporti? Vi sveliamo cosa accade durante le feste Parla l'esperto. Ma attenzione a quello che accade a Roma

Le luci di Natale. L'atmosfera. Gli alberi addobbati. I negozi pieni di gente. Le tredicesime (che il popolo delle partite iva non conosce). E le ferie, tanto amate e sognate nel periodo natalizio.

Il sito di Vanity.it parla di statistiche mondiali che raccontano come i rapporti sessuali siano in aumenti proprio nelle giornate tra Natale e Capodanno. La notizia, da subito, fa il giro della Rete diventando virale. Ecco cosa scrive Vanity

Secondo uno studio di alcuni anni fa condotto da Yahoo USA sulla base dei dati di Google Trends sembrerebbe di sì, almeno per quanto riguarda le coppie stabili. Una tesi valida tutt’oggi e che poggerebbe su motivi ben precisi, alcuni spiegabili con la scienza. Quando le temperature calano, ad esempio, nelle persone si verifica spesso un cambiamento di umore collegato alla ridotta produzione di melatonina e serotonina. Dal punto di vista biologico, uomini e donne reagirebbero a questa tendenza facendo l’amore più frequentemente rispetto ai mesi più caldi, per scaldarsi e tirarsi un po’ su di morale.

L'IMPENNATA DELL'EROS DURANTE LE FESTE

Una vera e propria impennata dell'eros durante le feste di Natale. Complici alcuni fattori: relax, gita fuori città, atmosfera. E poi la routine che 's'interrompe.

Secondo lo psicologo sessuologo Filippo Maria Nimbi, sempre su Vanity, «quando si interrompe la routine, che negli adulti è scandita da lavoro e incombenze che lasciano poco spazio allo svago, e si vivono giorni di vacanza, si ha automaticamente più tempo da dedicare al o alla partner, fuori e dentro le lenzuola, e questo in molti casi porta a un incremento del numero dei rapporti.Nel corso dell’anno spesso quella che manca non è la voglia ma il tempo, che durante le festività, non solo natalizie, è ovviamente maggiore».

Secondo le statistiche pubblicate su We Are Roma, uno dei social di riferimento della Capitale, a Roma si consumano 9 rapporto di media al mese. Un numero che aumenta durante le festività di Natale. Ed il proverbio dice: "Chi non fa l'amore a Capodanno, non fa l'amore tutto l'anno". Tutto vero.