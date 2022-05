Conto alla rovescia per lo scudetto, tutto esaurito per Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria

GRANDE RISPOSTA DEL PUBBLICO

Ci sarebbe voluto uno stadio da centoventimila posti per soddisfare le richieste di biglietti dei tifosi del Milan. Dopo un digiuno durato undici anni, i rossoneri sono vicini alla conquista dello scudetto e il popolo milanista non vuole mancare. L’appuntamento è per domenica alle 18.00, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, per la sfida con il Sassuolo. Alla squadra di Pioli basterà il pareggio per respingere l’ultimo assalto dell’Inter, che nel frattempo a san Siro ospiterà la Sampdoria. I biglietti ieri sono andati esauriti in poco più di un’ora, quando la vendita on line si è chiusa sul sito c’erano ancora centomila persone in attesa. Grande risposta anche dei tifosi dell’Inter, che provano a crederci fino alla fine nonostante le chance si siano ridotte: ci sarà il tutto esaurito anche al Meazza.





I RIBALTONI SONO L'ECCEZIONE

A novanta minuti dalla fine, il Milan ha due punti in più dell’Inter ed è anche in vantaggio negli scontri diretti. Questo significa che l’unica speranza per i nerazzurri è battere la Sampdoria e augurarsi una sconfitta dei rossoneri in casa del Sassuolo. In questi giorni vengono ricordati gli storici ribaltoni all’ultima giornata, quando chi era in seconda posizione è riuscito a piazzare il sorpasso proprio sulla linea del traguardo, approfittando dello scivolone di chi stava davanti. Nel 2000 la Lazio (con Simone Inzaghi in campo) beffò la Juventus, affogata nel pantano di Perugia dal gol di Calori. E poi c’è il famoso 5 maggio interista, nel 2002, con la sconfitta dei nerazzurri contro la Lazio ( e anche lì c’era Simone Inzaghi in campo) che consentì alla Juventus ( vittoriosa a Udine) di festeggiare un tricolore inaspettato. Ma di questi ribaltoni ci si ricorda proprio perché accadono raramente. E’ più frequente che chi ha un match point lo sfrutti. Questo è stato un campionato al ribasso, con un andamento lento da parte di tutti; spesso sono arrivate smentite e sorprese, ma ormai il Milan sembra aver superato gli ostacoli più insidiosi.