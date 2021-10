Corona di spine? Harry non torna in Inghilterra per la cerimonia a Kensington Palace

Il 19 ottobre il principe Harry non tornerà a Kensington Palace. Eppure a luglio scorso, in occasione dell’inaugurazione della statua dedicata a sua madre Diana, aveva assicurato di esserci. Ma, a quanto pare, avrebbe cambiato idea snobbando l'evento. Una decisione che fa precipitare tutto: i rapporti con la Corona adesso sarebbero molto tesi. Lo scorso 1° luglio William e suo fratello Harry, che secondo i tabloid inglesi starebbero ai ferri corti, avevano organizzato un party in occasione di quello che sarebbe stato il sessantesimo compleanno di Diana (scomparsa in un tragico incidente a Parigi il 31 agosto 1997). Ma quella festa, voluta per ringraziare i cento donatori che hanno permesso la realizzazione della statua in onore di Diana, non si è svolta. Tutto rimandato al 19 ottobre. Ora principe Harry e sua moglie Meghan avrebbero fatto sapere che non saranno presenti all’evento. Insomma, resteranno California, senza fare ritorno in Inghilterra. Tutto questo, però, accende nuove tensioni nella famiglia Reale.

IL PARTY ORGANIZZATO A KENSINGTON PALACE

Cosa accadrà il 19 ottobre? In una delle sale di Kensington Palace ci saranno pochi invitati selezionati che avevano già assicurato di essere presenti all'evento. Ci saranno molti amici di Lady Diana e non mancheranno Elton John e David Furnish. Ovviamente William e Kate faranno gli onori di casa, ci saranno anche lo zio Charles e le zie Lady Sarah McCorquodale e Lady Jane Fellowes. Secondo rumors un altro grande assente sarà il principe Carlo, che dopo il funerale di suo padre Filippo (morto a 100 anni) aveva cercato di far chiacchierare i due fratelli ricucendo i rapporti. Oggi tutti sembra essere precipitato.