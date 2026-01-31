Coppa del Mondo di Sci, Crans Montana: Sofia Goggia torna protagonista, Italia pronta per le Olimpiadi con fiducia
31 gennaio 2026, ore 16:00
Nel superG femminile Goggia centra il podio e guida le azzurre verso Cortina. Pirovano e Brignone in crescita, mentre Casse e Franzoni brillano in prova maschile
IL RIASSUNTO DELLA GARA
La trasferta di Crans Montana, ultima tappa femminile di Coppa del Mondo prima delle Olimpiadi, ha confermato la forza dell’Italia nello sci alpino e restituito a Sofia Goggia una versione dominante e motivata. Dopo una prova travolgente, la bergamasca ha centrato il secondo posto nel superG, conquistando il podio numero 66 in carriera, con una prestazione aggressiva e sicura che l’ha vista protagonista dall’inizio alla fine. “Non vedo l’ora di arrivare a Cortina, dove spero di dare il meglio di me stessa. Oggi mi sono sentita libera e concentrata, ho attaccato ogni porta e sono felice di questa performance, soprattutto dopo quanto successo a Capodanno”, ha dichiarato Goggia al termine della gara. La vittoria è andata alla giovane elvetica Malorie Blanc, 21 anni, autrice di un’ottima prova, mentre il terzo gradino del podio è stato occupato dall’americana Breezy Johnson. Roberta Melesi ha chiuso al quarto posto, suo miglior risultato in carriera, confermando la crescita della squadra azzurra.
I RISULTATI DELLE ALTRE AZZURRE
La gara ha riservato anche momenti di rammarico. Laura Pirovano, in testa con ampio margine, ha perso il controllo all’ultima porta a causa di una compressione sul dosso, terminando fuori linea. “Scusatemi”, ha detto con compostezza, consapevole del valore della prestazione comunque positiva. Federica Brignone ha chiuso 18ª dopo un errore a metà tracciato, mostrando margini di miglioramento in vista delle Olimpiadi: “Ho fatto un mezzo-testa coda e qualche piccolo errore, ma sto tornando in forma”, ha commentato. Elena Curtoni, invece, ha subito un impatto violento con una porta e sarà sottoposta a controlli medici.
I RISULTATI DEL MASCHILE
Sul fronte maschile, nella prova di discesa, Mattia Casse ha chiuso come più veloce, dimostrando grande controllo su una pista tecnica e impegnativa. Giovanni Franzoni, pur commettendo un piccolo errore che l’ha costretto a spostarsi sulle reti di protezione, si è detto soddisfatto della prova: “Sto cercando di imparare a gestire i dossi della pista e sono fiducioso per la gara di domani”. La competizione maschile anticipa l’appuntamento olimpico di Cortina, in programma domenica 8 febbraio sulla Olympia della Tofana, dove Sofia Goggia aveva centrato il successo nella libera dello scorso anno.
