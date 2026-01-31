Coppa del Mondo di Sci, Crans Montana: Sofia Goggia torna protagonista, Italia pronta per le Olimpiadi con fiducia

IL RIASSUNTO DELLA GARA

La trasferta di Crans Montana, ultima tappa femminile di Coppa del Mondo prima delle Olimpiadi, ha confermato la forza dell’Italia nello sci alpino e restituito a Sofia Goggia una versione dominante e motivata. Dopo una prova travolgente, la bergamasca ha centrato il secondo posto nel superG, conquistando il podio numero 66 in carriera, con una prestazione aggressiva e sicura che l’ha vista protagonista dall’inizio alla fine. “Non vedo l’ora di arrivare a Cortina, dove spero di dare il meglio di me stessa. Oggi mi sono sentita libera e concentrata, ho attaccato ogni porta e sono felice di questa performance, soprattutto dopo quanto successo a Capodanno”, ha dichiarato Goggia al termine della gara. La vittoria è andata alla giovane elvetica Malorie Blanc, 21 anni, autrice di un’ottima prova, mentre il terzo gradino del podio è stato occupato dall’americana Breezy Johnson. Roberta Melesi ha chiuso al quarto posto, suo miglior risultato in carriera, confermando la crescita della squadra azzurra.

I RISULTATI DELLE ALTRE AZZURRE

La gara ha riservato anche momenti di rammarico. Laura Pirovano, in testa con ampio margine, ha perso il controllo all’ultima porta a causa di una compressione sul dosso, terminando fuori linea. “Scusatemi”, ha detto con compostezza, consapevole del valore della prestazione comunque positiva. Federica Brignone ha chiuso 18ª dopo un errore a metà tracciato, mostrando margini di miglioramento in vista delle Olimpiadi: “Ho fatto un mezzo-testa coda e qualche piccolo errore, ma sto tornando in forma”, ha commentato. Elena Curtoni, invece, ha subito un impatto violento con una porta e sarà sottoposta a controlli medici.



