Cristiano Malgioglio sul palco dell'Ariston, ecco quello che accadrà stasera...

Vi stupirà. Vi divertirà. Vi farà sognare. Vi farà cantare. Perché Cristiano Malgioglio, amato in modo trasversale da intere generazioni, è uno dei personaggi chiave del Festival di Sanremo di Carlo Conti.

Sarà co-conduttore della serata del 12 febbraio con Bianca Balti e Nino Frassica. "Felice di essere sul palco di Sanremo e infelice perché da venti giorni i miei vestiti partiti da Tokio sono bloccati in dogana", aveva scritto qualche giorno fa commentando il Festival. Se vediamo Lady Gaga nel nuovo video sembra che si sia ispirata ai cappelli e agli abiti che Cristiano indossava a Tale e quale Show

Carlo Conti si confessa a Cattelan, ecco cosa dice sui brani in gara a Sanremo e sul primo ascolto...

COSA ACCADRA' STASERA?

I colpi di scena, sicuramente, non mancheranno nemmeno stasera. Quando Cristiano scenderà le scale dell'Ariston. La città, piena di turisti e curiosi, gli fa un grande applauso: dalle prime ore del mattino, infatti, i fan sono alla ricerca del paroliere più famoso d'Italia e non solo.

Lui commenta: "Sicuramente sarà una grande sorpresa perché la Balti è una modella meravigliosa, molto bella. Ma io devo competere anche con lei, hai capito qual è il problema?”. E giovedì ci sarà la consegna del Premio alla carriera a Iva Zanicchi. “Sono molto felice per Iva, sono felicissimo”, ha detto Malgioglio.

#RadioFestival: Sanremo 2025 con RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta in diretta dalla Città dei Fiori

IL REBUS SUGLI ABITI CHE INDOSSERA'

Ed è già caccia all'abito (o agli abiti) che Malgioglio indosserà all'Ariston. Potrebbero esserci più cambi, come dicono i beninformati. Lui, al momento, non commenta: è impegnatissimo con le prove, condurre una delle serate del Festival è sicuramente molto impegnativo. Oltre che stressante.

Malgioglio, in questa occasione, potrebbe omaggiare la sua grande amica Raffaella Carrà, icona straordinaria di stile, personaggio tv che ha fatto sognare il mondo. Raffaella e Cristiano erano molto legati, Malgiolio infatti l'ha più volte ricordata pubblicamente e potrebbe farlo - ancora una volta - questa sera sul palco dell'Ariston.

LE PAROLE NELL'INTERVISTA A LA REPUBBLICA

“A Sanremo realizzo un sogno. Il prossimo? Un film con Almodóvar”, racconta Malgioglio a La Repubblica in una lunga intervista. E sui look rimarca: "Mi sono ispirato alle star hollywoodiane anni '40, in smoking sarei un pesce fuor d'acqua”