Da stasera rosari non stop in piazza San Pietro per il Santo Padre, ecco la nota del Vaticano Photo Credit: agenzia fotogramma

Il Papa è ancora ricoverato al Gemelli di Roma. Il mondo prega per lui, da stasera in piazza San Pietro preghiere non stop per il Santo Padre a partire dalle 21.

La nota del Vaticano: "Da questa sera i cardinali residenti a Roma, con tutti i collaboratori della Curia Romana e la Diocesi di Roma, raccogliendo i sentimenti del popolo di Dio, si raccoglieranno in piazza San Pietro, alle ore 21, per la recita del Santo Rosario per la salute del Santo Padre".

LA SOFFERENZA PER LA PACE

Il Santo Padre offre la sua sofferenza per la pace nel mondo. "Accogliamo i tanti inviti che il Papa ci fa continuamente a non ritardare gli inviti del Signore a spingersi sulle frontiere dell'annuncio del Vangelo, che oggi si esprime nel desiderio di pace che alberga nel cuore del Papa. Io sono certo che il Papa finalizza anche questo suo momento di sofferenza chiedendo al Signore la pace dopo tre anni guerra in Europa ma anche in Medio Oriente e non dimentichiamo anche tutte le altre guerre". Lo dice don Nunzio Corrao, cappellano del policlinico Agostino Gemelli aprendo e guidando la speciale adorazione eucaristica nella cappella San Giovanni Paolo II nella hall dell'ospedale, dedicata a papa Francesco, ricoverato al decimo piano della struttura.

IL PAPA DAL GEMELLI PROCEDE AD ALCUNE NOMINE, TRA LORO I VESCOVI DEL TRIVENETO E VITTORIO VENETO

Il Papa dal Gemelli anche stamani ha provveduto a nominare alcuni vescovi. Tra questi si segnalano due nomine in diocesi italiane: il vescovo di Vittorio Veneto e del Triveneto. Bergoglio informa il Vaticano ha nominato don Riccardo Battocchio, del clero della Diocesi di Padova, finora Rettore dell'Almo Collegio Capranica in Roma.

Il Pontefice ha poi provveduto a nominare il vescovo di Trivento mons. Camillo Cibotti, vescovo della Diocesi di Isernia-Venafro, unendo le due sedi in persona Episcopi.

Tra le nomine, anche il vescovo di San Cristóbal de la Laguna, Tenerife (Spagna), padre Eloy Alberto Santiago Santiago, finora Cancelliere-Segretario Generale della Diocesi di Islas Canarias. Nominato poi il vescovo coadiutore di Santos (Brasile): mons. Joaquim Giovani Mol Guimarães, trasferendolo dalla Sede titolare di Galtellì e dall'Ufficio di Ausiliare di Belo Horizonte.





Giovanna Chirri: Le condizioni di Papa Francesco

Il punto sulle condizioni di Papa Francesco, ricoverato al Gemelli, con la vaticanista Giovanna Chirri. All'interno di Non Stop News, con Enrico Galletti, Massimo Lo Nigro e Giusi Legrenzi.