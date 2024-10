Damiano David da Fazio: “Con i Maneskin amici come prima”. I fan temono la separazione

Basta una frase e il popolo del web insorge. In modo particolare, a fare particolarmente rumore in queste ore sono i fan dei Maneskin che, dopo l’intervista di ieri sera da Fabio Fazio di Damiano, passano al vaglio una frase che a detta di qualcuno suona un pò come sintomo di rottura tra il cantante e la band romana.





I DUBBI SULLO SCIOGLIMENTO?

“Coi Maneskin amici come prima, è un Erasmus” è bastata questa risposta di Damiano David, ieri ospite nella prima puntata della nuova stagione di Che tempo che fa, per far vacillare il mondo della musica italiana. Ieri però l’atteggiamento del frontman della band alla domanda di Fazio ha fatto nascere diversi punti interrogativi del tutto leciti. Se i Maneskin fossero davvero così lontani da uno scioglimento perché non rispondere semplicemente e tranquillamente: “Noi non ci siamo mai sciolti” Perché non essere serenamente più chiari?

Il dubbio monta anche sulla stampa specializzata. Quell “Amici come prima” fa riferimento ad una rottura sanata, vissuta, affrontata, e digerita? Quando quel matrimonio celebrato a gennaio del 2023, in occasione dell’uscita di Rush!, ha iniziato a scricchiolare? Mettiamo naturalmente da parte con un sorriso il riferimento, tra tutte le possibili metafore sulle pause, all’Erasmus, che notoriamente è motivo di rottura nelle giovani coppie che devono affrontarlo.





COSA NE SARÀ DEI MANESKIN?

La band ha ottenuto la notorietà planetaria grazie alla vittoria nel 2021 dell’Eurovision Song Contest con la loro “Zitti e Buoni” che qualche mese prima della competizione europea aveva trionfato al Festival di Sanremo di Amadeus. Da allora hanno continuato ad allargare sempre di più la loro fanbase.

Naturalmente ora, speculazioni a parte, la vera domanda da porsi è: Damiano tornerà mai a casa? In altri termini, sentiremo parlare ancora dei Måneskin? Ricordiamo che qualche tempo fa a rassicurare gli animi di tutti era stato proprio Damiano che, agli ultimi MTV Video Music Awards, aveva detto: “La band sta alla grande, stiamo lavorando su cose nuove, non cambierà nulla”. Tanto che nella stessa occasione era stata Victoria De Angelis a dire che no, con la band non avevano ancora finito. Fino a prova contraria, tocca crederci. E vedere se, nel mentre, riusciamo a goderci questo nuovo viaggio.