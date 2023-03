Daniele Scardina esce dalla terapia intensiva, ecco il messaggio del fratello

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

"Daniele è stato dimesso dalla terapia intensiva": con un post sui social, Giovanni Scardina aggiorna tutti sulle condizioni di salute di suo fratello Daniele - King Toretto - colpito da un'emorragia celebrale esattamente un mese fa. Il pugile è stato operato a Milano dopo un malore in palestra.

"A quattro settimane da quel pomeriggio che si è trasformato nel peggior incubo che si possa immaginare, oggi sono qui per darvi la notizia che in tanti aspettavamo. Le condizioni cliniche di Daniele continuano a migliorare e oggi stesso è stato dimesso dalla terapia intensiva per proseguire il percorso di cura inizialmente in reparto e in seguito in un centro di riabilitazione specializzato. La sua battaglia non è finita, ma possiamo dire finalmente che non è più in pericolo di vita. Impossibile trovare parole per ringraziare l’equipe medica della terapia intensiva dell’Istituto clinico Humanitas, che in queste settimane si è presa cura di Daniele in maniera straordinaria", scrive Giovanni Scardina su Instagram. Ora iniziano i supplementari per King Toretto che ha vinto la sua gara più difficile. Ce l'ha fatta, dimostrando ancora una volta di essere forte più che mai. Secondo le ultime indiscrezioni, adesso inizia il periodo di riabilitazione.





IL MALORE, LA CORSA IN OSPEDALE, L'INTERVENTO CHIRURGICO

Scardina è un vero sportivo: pluripremiato, amato da tutti, in Italia e all'estero, corteggiato anche dal mondo della televisione (ha partecipato in passato a Ballando con le stelle, su Rai1).

Un mese fa si è sentito male improvvisamente. Scardina si stava allenando in una palestra del Milanese quando, all'improvviso, si è accasciato a terra. Immediatamente è stato soccorso e trasportato in ospedale. Emorragia cerebrale improvvisa: il bollettino medico ha allarmato tutti. Il pugile è stato sottoposto ad un lungo e delicato intervento chirurgico, il mondo dello sport e della televisione l'ha abbracciato idealmente con migliaia di post sui social. Suo fratello Giovanni ha chiesto a tutti di pregare. Già, perché Scardina - un ragazzone tutto muscoli e tatuaggi - è sempre stato molto credente. Un uomo di fede, un ragazzo buono, educato e altruista.