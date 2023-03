"Dietro Furore ci sono io": Luca Vismara svela i segreti della canzone di Paola & Chiara

La notizia è rimasta segreta per molto tempo fino a quando Dagospia ha spifferato qualcosa. Ora Luca Vismara, cantautore e personaggio televisivo, vuota il sacco. "Furore nasce da una mia intuizione. Una mia idea: ho voluto a tutti i costi la reunion di Paola & Chiara", dice a RTL 102.5 News. "Poi per caso, quest'estate, si sono convinte ed eccole a Sanremo": così Luca Vismara racconta la genesi della canzone di Paola & Chiara in una lunga intervista a RTL 102.5 News. "Ero in vacanza con due produttori molto forti, Merk & Kremont, ho pensato: perché non tornano Paola & Chiara?", mi sono chiesto. "Ho parlato con Chiara e non si sentiva molto pronta. Poi anche grazie ai social si sono convinte. Ci conosciamo da almeno 10 anni", continua Luca Vismara in radiovisione. "Le ho detto tante volte di tornare a fare musica".