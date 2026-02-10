Diventano più stretti i dialoghi tra Russia e Francia, alla ricerca di soluzioni per la pace in Ucraina

Un nuovo fronte diplomatico teso verso la pace, si è aperto nella crisi russo-ucraina . ll portavoce del Cremlino , Dmitry Peskov, ha confermato che ci sono stati "contatti" per avviare un dialogo tra Mosca e Parigi. "In effetti, i contatti ci sono stati, possiamo confermarlo, e ciò, se desiderato e necessario, aiuterà a stabilire rapidamente un dialogo al massimo livello", ha detto il portavoce, citato dall'agenzia Ria Novosti . La scorsa settimana la Reuters aveva scritto che il presidente francese Emmanuel Macron aveva inviato a Mosca il suo consigliere Emmanuel Bonne . Peskov , citato da Interfax , ha sottolineato che "finora non ci sono state iniziative in tal senso" da altre capitali europee

La strada è lunga dice Lavrov

Ma come è più volte successo in questi anni, le notizie di contatti per la pace, vengono accompagnate da una realtà che resta molto complessa. Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, ha avvertito che c'è ancora "molta strada da fare" per arrivare alla pace in Ucraina. "Ho detto più di una volta che non possiamo indulgere nella percezione entusiastica di quello che succede e pensare che Donald Trump abbia messo gli europei e Zelensky al loro posto, che abbia chiesto loro di conformarsi, e via dicendo", ha affermato Lavrov in un'intervista alla televisione Ntv, ripresa dall'agenzia Interfax. "I negoziati proseguono, una seconda tornata si è tenuta a Abu Dhabi, e c'è ancora molta strada da fare", ha concluso il capo della diplomazia russa.

Kiev sarebbe pronta alla pace con le garanzie di sicurezza

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha dichiarato che i documenti sulle garanzie di sicurezza da parte dell'Occidente in caso di un cessate il fuoco con la Russia «sono pronti». «La pace è necessaria, garanzie di sicurezza affidabili sono l'unica vera base affinche' la pace esista e affinché i russi non violino gli accordi con questo o quel colpo, con una o l'altra delle loro operazioni ibride. Ora non c'è più nessun Paese in Europa che non sappia ancora cosa sia l'interferenza russa e cosa possano essere le operazioni di destabilizzazione russe».



