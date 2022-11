Dodi Battaglia ospite a Rtl 102.5 News ricorda D'Orazio: "E' presente nel mio spettacolo con un video inedito nel quale duettiamo insieme""

Un amico fraterno che Dodi Battaglia, chitarrista dei Pooh, ricorda sempre con tanto amore. Stefano D'Orazio, lo storico batterista dei Pooh morto due anni fa, ha lasciato un grande vuoto nel mondo della musica, ma il suo ricordo continua a vivere dentro tutti noi. Dodi Battaglia ne parla radiovisione su RTL 102.5 News nel corso di una lunga intervista a "Trends & Celebrities" con Francesco Fredella, Benedetta Mannucci e Virginia Tschang.



“Stefano era una persona straordinaria. Lui rispetto agli altri membri dei Pooh aveva una visione più distaccata e questo gli ha permesso di essere il collante di 50 anni di musica. Stefano è presente all’interno dello spettacolo con un video inedito nel quale duetteremo insieme, lui canterà e io suonerò in diretta”, racconta Battaglia.





UNA VITA DEDICATA ALLA MUSICA

Una vita dedicata alla musica quella di Dodi Battaglia che racconta: “Ho cominciato a suonare a cinque anni. Anche quando ci sono stati dei momenti meno fortunati non ho mai pensato di abbandonare la musica”. E sulla sua carriera con i Pooh: “Eravamo quattro persone di diversa provenienza che con talento, fortuna e tanta volontà hanno abbracciato l’Italia intera”.





IL NUOVO SPETTACOLO DI DODI BATTAGLIA

È partito ieri da Fabriano “Nelle mie corde”, il nuovo spettacolo di Dodi Battaglia che sarà anche a Milano il 9 novembre al Teatro Gaber e a Roma il 12 e il 13 al Teatro Ghione. “Ho fatto tanti debutti ma ieri sera è stato travolgente. Questo spettacolo non è un musical ma parte dal libro con le mie 60 chitarre, ognuna ha qualcosa da raccontare e rappresenta un momento della mia vita, un disco, un tour. Lo show è concepito come un dialogo fra me e le mie chitarre, come se fossero parte della mia vita”, dice ancora a RTL 102.5 News.