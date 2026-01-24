Donnavventura Reporter Experience, immersione completa in Egitto. I templi, le città, il Nilo
24 gennaio 2026, ore 15:25 , agg. alle 15:37
Siamo alla 5° e alla 6° puntata di Donnavventura, protagonista l'Egitto. RTL102.5 è la radio ufficiale della nuova edizione di Donnavventura Reporter Experience. La prima radio d’Italia sta prendendo parte al viaggio e ogni sabato mattina una delle inviate si collega con noi per raccontare il dietro le quinte del viaggio, svelando anche alcune anticipazioni del programma in onda alle 13:30 su TV8 e in replica tutte le domeniche, dunque domani, alle 14:00.
Il viaggio di Donnavventura, dunque, prosegue in Egitto: le reporter lasciano Il Cairo per far rotta -attraversando il deserto – sull’Oasi di Fayum, l’unica del Paese artificiale, creata nell’antichità da una inondazione del Nilo. Qui si trova il Lago Qarun, tra i più antichi al mondo, un lago magico spettacolare, circondato da dune che hanno ispirato le ragazze a fare un po' di movimento: salite in cima alle dune si sono esibite in discesa con le tavole. Qui c’è anche la riserva di Wadi El Rayan: tradotto come “La Valle delle Balene”, è uno straordinario sito archeologico che contiene inestimabili resti fossili degli antenati della balena.
DI OASI IN OASI
Nel deserto bianco di Bahariya tappa dopo tappa Donnavventura trasporta il pubblico in un viaggio tra natura e storia. Dal panorama surreale della Montagna di cristallo, una cresta rocciosa famosa per i suoi scintillanti cristalli di calcite e barite, alle formazioni rocciose calcaree modellate dal vento in suggestive forme animali e naturali. Le reporter arrivano all'Oasi di Dakhla, qui fanno un salto indietro nel tempo, nel vecchio villaggio di Balat, dove le case furono costruite con mattoni di fango, disabitato a parte pochissime eccezioni. Poi si sono spostate nella parte moderna del villaggio. Nello spostamento tra un’oasi e l’altra le ragazze sono state scortate dai poliziotti egiziani.
LUXOR
A Luxor si elegge il nuovo campo base di Donnavventura, c’è anche un cambio squadra ma c’è soprattutto una città che è un vero e proprio museo a cielo aperto, tra templi e tombe antichissime. Le immagini ci portano nell'elegante tempio di Luxor e, circa 1 chilometro a nord, nel tempio di Karnak.
IL NILO
Con la dahabeya, l’imbarcazione a vela Donnavventura si ritrova in crociera sul Nilo. Uno dei corsi d’acqua più lunghi del mondo, tanto importante per aver reso fertili le terre dell’antica civiltà egizia, oggi per chilometri scorre tra vegetazione, deserti e tanta storia. La navigazione si ferma quando le reporter vanno in avanscoperta nei villaggi e nei templi. Da Esna a Edfu, da Kom Ombo ad Aswan.
ASWAN
Si continua a navigare su una feluca e si arriva ad Abu Simbel, un altro (spettacolare) sito archeologico dell'Egitto. Uno è dedicato alla grandezza del Faraone Ramses II, l’altro alla sua prima moglie Nefertari. Lasciata la barca si torna nel deserto.
EL SHALATIN
El Shalatin è l'ultima città della costa egiziana, 250 km a sud della città di Marsa Alam, prima del confine con il Sudan. E’ notissimo in Egitto come il mercato dei cammelli.
