Dua Lipa, il singolo Houdini apre una nuova era discografica della popstar britannica

Una nuova era sta per iniziare. Archiviate le sonorità anni ’80 che le hanno permesso di vincere un Grammy nel 2020 con l’album Future Nostalgia, Dua Lipa è pronta a inaugurare una nuova fase discografica, che sarà anticipata dal singolo Houdini, in uscita il 9 novembre .

DUA LIPA, IL NUOVO SINGOLO HOUDINI FUORI IL 9 NOVEMBRE

A rivelare l’arrivo di un nuovo album, previsto per il 2024, è stata la stessa popstar in un’intervista per T Magazine. Sebbene la data d’uscita non sia ancora stata svelata, la voce di “Levitating” ha annunciato il nuovo singolo, Houdini. Dopo una sparizione social che aveva preoccupato i fan, Dua Lipa è tornata con una serie di teaser criptici, postati e poi cancellati, lasciando intendere che qualcosa di importante fosse dietro l’angolo: nell’ultimo video caricato online qualche secondo di musica, la strofa di una canzone (“Tell me all the ways you’ll need me”) e un codice numerico, 4 8 9 9 14 15 21 (da cui emerge l’anagramma della parola Houdini) avevano reso ormai certo l’annuncio di un nuovo brano. In molti si chiedono poi se il nuovo singolo non nasconda la promessa di una collaborazione con Kate Bush: sulla copertina dell’album del 1982 “The Dreaming”, in cui è presente un brano dal titolo Houdini, la cantante di “Running up that hill” è ritratta nell’atto di baciare un illusionista incatenato, mentre sulla lingua era poggiata una chiave. Le stesse immagini tornano nella foto che accompagna l’annuncio di Dua Lipa: la voce di “New Rules” si è mostrata su Instagram con una chiave posata sulla lingua.