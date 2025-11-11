Due famiglie, un funerale, dal 13 novembre al cinema il film che vuole far “morire” dal ridere

Due famiglie, un funerale è il titolo del film che da giovedì prossimo, 13 novembre, sbarcherà nelle sale cinematografiche italiane.

Si tratta di una commedia che mescola il caos della vita familiare con il dramma di una malattia, regalando risate inaspettate e riflessioni sull’amore, sui legami e sulle beffe del destino.

L'obiettivo del film è di non prendersi mai troppo sul serio e di mostrare come la vita può sorprenderci portando momenti di felicità inaspettati.

Due famiglie, un funerale: il cast

Diretto da Mark Melville, prodotto da Marvaso Production Films, in collaborazione con Taffo Funeral Services, il film ha una durata di 90 minuti. I protagonisti sono Maurizio Mattioli nei panni di Peppino, Enzo Salvi nel ruolo del maldestro collaboratore Spartaco, Isabelle Adriani come Helena e Anita Kravos nel ruolo di Lidia.

Il resto del cast è formato da Giorgia Fiori (Luna), Giuseppe Marvaso (Luigi), Arianna Aloi (Anna), Francesco Migliorati (Michele), Fioretta Mari (Olimpia), Andrea Roncato (Dottore), Angela Valensise (suocera), Raffaella Fico (Lucrezia), Alessandro Taffo e Daniele Taffo (se stessi).

Due famiglie, un funerale: la trama del film

Peppino (Maurizio Mattioli), impresario funebre romano da sempre supportato dal maldestro Spartaco (Enzo Salvi), è un uomo che si destreggia tra funerali disastrosi, affari turbolenti e... due famiglie. Una con la moglie Lidia (Anita Kravos), con cui ha due figli, Luigi (Giuseppe Marvaso) e Michele (Francesco Migliorati), e l’altra con l’amante spagnola Helena (Isabelle Adriani), con cui ha due figlie, Luna (Giorgia Fiori) e Anna (Arianna Aloi). Una vita già complicata, che diventa una vera e propria corsa contro il tempo quando Peppino scopre di avere solo poche settimane di vita. A questo punto, il nostro protagonista attua una mossa che sconvolgerà le vite di tutti. Definitivamente.



