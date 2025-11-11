Due famiglie, un funerale, dal 13 novembre al cinema il film che vuole far “morire” dal ridere

Due famiglie, un funerale, dal 13 novembre al cinema il film che vuole far “morire” dal ridere

Due famiglie, un funerale, dal 13 novembre al cinema il film che vuole far “morire” dal ridere

Massimo Galanto

11 novembre 2025, ore 12:00

Nel cast della commedia Maurizio Mattioli ed Enzo Salvi

Due famiglie, un funerale è il titolo del film che da giovedì prossimo, 13 novembre, sbarcherà nelle sale cinematografiche italiane.

Si tratta di una commedia che mescola il caos della vita familiare con il dramma di una malattia, regalando risate inaspettate e riflessioni sull’amore, sui legami e sulle beffe del destino.

L'obiettivo del film è di non prendersi mai troppo sul serio e di mostrare come la vita può sorprenderci portando momenti di felicità inaspettati.

Due famiglie, un funerale: il cast

Diretto da Mark Melville, prodotto da Marvaso Production Films, in collaborazione con Taffo Funeral Services, il film ha una durata di 90 minuti. I protagonisti sono Maurizio Mattioli nei panni di Peppino, Enzo Salvi nel ruolo del maldestro collaboratore Spartaco, Isabelle Adriani come Helena e Anita Kravos nel ruolo di Lidia.

Il resto del cast è formato da Giorgia Fiori (Luna), Giuseppe Marvaso (Luigi), Arianna Aloi (Anna), Francesco Migliorati (Michele), Fioretta Mari (Olimpia), Andrea Roncato (Dottore), Angela Valensise (suocera), Raffaella Fico (Lucrezia), Alessandro Taffo e Daniele Taffo (se stessi).

Due famiglie, un funerale: la trama del film

Peppino (Maurizio Mattioli), impresario funebre romano da sempre supportato dal maldestro Spartaco (Enzo Salvi), è un uomo che si destreggia tra funerali disastrosi, affari turbolenti e... due famiglie. Una con la moglie Lidia (Anita Kravos), con cui ha due figli, Luigi (Giuseppe Marvaso) e Michele (Francesco Migliorati), e l’altra con l’amante spagnola Helena (Isabelle Adriani), con cui ha due figlie, Luna (Giorgia Fiori) e Anna (Arianna Aloi). Una vita già complicata, che diventa una vera e propria corsa contro il tempo quando Peppino scopre di avere solo poche settimane di vita. A questo punto, il nostro protagonista attua una mossa che sconvolgerà le vite di tutti. Definitivamente.


Argomenti

un funerale
Due famiglie

Gli ultimi articoli di Massimo Galanto

Mostra tutti
  • Sarri dopo la sconfitta con l'Inter: "È ora di pensare a noleggiare arbitri dall'estero". La Lazio frena con un comunicato stampa

    Sarri dopo la sconfitta con l'Inter: "È ora di pensare a noleggiare arbitri dall'estero". La Lazio frena con un comunicato stampa

  • Terrazza sentimento, su Netflix il documentario in tre episodi sul caso di Alberto Genovese

    Terrazza sentimento, su Netflix il documentario in tre episodi sul caso di Alberto Genovese

  • Topo Gigio diventa un musical: nel 2026 in teatro a Milano e Roma

    Topo Gigio diventa un musical: nel 2026 in teatro a Milano e Roma

  • Iva Zanicchi: "Ok, il prezzo è giusto torna in tv? Senza di me sarà un flop tremendo!"

    Iva Zanicchi: "Ok, il prezzo è giusto torna in tv? Senza di me sarà un flop tremendo!"

  • Rai: "Affari tuoi durerà di meno per non far slittare la prima serata, lo facciamo per rispetto dei telespettatori"

    Rai: "Affari tuoi durerà di meno per non far slittare la prima serata, lo facciamo per rispetto dei telespettatori"

  • Ok, il prezzo è giusto torna in tv: ecco dove e quando andrà in onda

    Ok, il prezzo è giusto torna in tv: ecco dove e quando andrà in onda

  • Lo spettacolo meglio prima o dopo cena? Lo sport anticipa, la tv posticipa

    Lo spettacolo meglio prima o dopo cena? Lo sport anticipa, la tv posticipa

  • Sanremo 2026: il regolamento ufficiale, 26 i Big in gara (salvo deroghe dell'ultimo momento). Carlo Conti stasera al Tg1

    Sanremo 2026: il regolamento ufficiale, 26 i Big in gara (salvo deroghe dell'ultimo momento). Carlo Conti stasera al Tg1

  • Sanremo Giovani, Gianluca Gazzoli verso la conduzione

    Sanremo Giovani, Gianluca Gazzoli verso la conduzione

  • Moulin Rouge! Il Musical per la prima volta in Italia, da domani a Roma

    Moulin Rouge! Il Musical per la prima volta in Italia, da domani a Roma

Cinema, incassi in flessione nel weekend del 9-12 ottobre: male Tron: Ares, tiene solo Paul Thomas Anderson

Cinema, incassi in flessione nel weekend del 9-12 ottobre: male Tron: Ares, tiene solo Paul Thomas Anderson

Hollywood rallenta, confermando la crisi che i grandi blockbuster si trovano a vivere in questo 2025

Del Toro risveglia il mito di Frankenstein: il trailer svela la creatura e la data d’uscita

Del Toro risveglia il mito di Frankenstein: il trailer svela la creatura e la data d’uscita

“Non è un film sull’orrore, ma sull’abbandono”, ha dichiarato il regista durante la conferenza stampa veneziana

Cinque secondi di Paolo Virzì arriva domani nelle sale con Valerio Mastandrea e Valeria Bruni Tedeschi

Cinque secondi di Paolo Virzì arriva domani nelle sale con Valerio Mastandrea e Valeria Bruni Tedeschi

Nel film affiorano squarci di autentica grazia, quel misto di malinconia e vitalità che da sempre è la cifra più riconoscibile del cinema del regista