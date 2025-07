È morto Hulk Hogan, la star della WWE che rese il wrestling uno show

Aveva trasformato il wrestling professionistico in uno show, uno sport di intrattenimento per famiglie. E così Hulk Hogan era diventato una delle maggiori icone del wrestling di tutti i tempi. Star della WWE americana, il circuito in cui tante altre stelle avrebbero combattuto sul ring, Hogan è stato stroncato da un arresto cardiaco a 71 anni nella sua casa in Florida, poche settimane dopo la smentita della moglie rispetto alle voci che lo davano in coma. Diventato un volto televisivo oltre che sportivo, negli ultimi mesi Hulk Hogan si era schierato in prima linea a favore di Donald Trump nel corso della campagna per le presidenziali. A novembre scorso le immagini di un suo accorato intervento alla convention repubblicana mentre si strappava la maglietta prima del discorso di Trump avevano fatto il giro del mondo.





La vita

All’anagrafe Terry Eugene Bollea, Hulk Hogan è diventato di fatto una delle icone più riconoscibili nella storia del wrestling professionistico. Nato il 11 agosto 1953 a Augusta, in Georgia, Hogan divenne celebre negli anni ’80 e ’90 grazie alla sua presenza scenica, al suo fisico imponente e al suo carisma senza pari. La sua fama esplose con la WWF (oggi WWE), dove diventò il volto simbolo della federazione, protagonista di epiche rivalità con André the Giant, Randy Savage e The Ultimate Warrior. Fu campione del mondo per diverse volte e trascinò il wrestling nel mainstream televisivo e culturale. Negli anni 2000, dopo un passaggio alla WCW dove reinventò il suo personaggio in versione heel (cattivo), Hogan tornò più volte sui ring prima di ritirarsi ufficialmente. Oltre alla carriera sportiva, ha preso parte a numerosi programmi televisivi, film e reality show, diventando una figura familiare anche fuori dal mondo del wrestling. Tuttavia, la sua vita non è stata priva di controversie, tra scandali personali, cause legali e dichiarazioni polemiche che hanno temporaneamente danneggiato la sua immagine pubblica.





Il sostegno al candidato Trump

Negli ultimi mesi, Hulk Hogan è tornato a far parlare di sé non per motivi sportivi, ma per il suo supporto pubblico all’allora candidato alla presidenza Donald Trump. In diverse occasioni, Hogan ha espresso il suo entusiasmo per una possibile rielezione di Trump alla Casa bianca, affermando che “l’America aveva bisogno di forza, leadership e verità, proprio come nel ring”.