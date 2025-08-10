Emergenza incendi in Italia, oltre 56.000 ettari distrutti in sette mesi, cresce la minaccia alle aree protette

IL NUMERO DEGLI INCENDI IN ITALIA

Nel 2025 l'Italia sta affrontando una vera emergenza incendi, con numeri allarmanti che evidenziano una situazione sempre più grave. Dall’inizio dell’anno fino al 31 luglio, si sono registrati 851 incendi che hanno distrutto oltre 56.000 ettari di terreno, una superficie equivalente a circa 78.800 campi da calcio. Particolarmente preoccupante è stata la crescita degli incendi nelle ultime due settimane di luglio: mentre fino al 17 luglio erano stati bruciati poco meno di 31.000 ettari in 653 roghi, tra il 17 e il 31 luglio si sono aggiunti quasi 25.300 ettari e quasi 200 nuovi incendi.

DATI CHE PREOCCUPANO

Questi dati emergono dal rapporto “Italia in fumo” pubblicato da Legambiente durante la manifestazione Festambiente a Rispescia, in Toscana. Il bilancio è drammatico, con un’area bruciata che ha superato già a fine luglio quella totale registrata nel 2024, quando si contarono 50.802 ettari andati in fumo in 1.515 incendi. A preoccupare maggiormente è la crescente minaccia che i roghi rappresentano per le aree protette: quest’anno quasi 19.000 ettari di zone incluse nella rete Natura 2000 sono stati colpiti dal fuoco in 253 eventi distinti.