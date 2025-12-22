Esplosione razzo SpaceX a gennaio 2025: tre aerei rischiano detriti, sfiorata tragedia nei cieli

Per quasi un’ora, sopra i Caraibi, il cielo è stato molto più affollato e pericoloso di quanto chi fosse a bordo potesse immaginare. Solo mesi dopo è emerso quanto accaduto davvero quella sera di metà gennaio, quando un incidente durante un lancio spaziale ha rischiato di trasformarsi in una catastrofe dell’aviazione civile.

LA TRAGEDIA SFIORATA IL 16 GENNAIO

Era il 16 gennaio 2025 quando un razzo di SpaceX, decollato dagli Stati Uniti, ha subito un’esplosione pochi minuti dopo il lancio. I frammenti, secondo le ricostruzioni ufficiali, hanno iniziato a ricadere in un’ampia porzione di spazio aereo sopra l’area caraibica. In quel momento, almeno tre velivoli commerciali e privati stavano attraversando la stessa regione. Tra questi, un Airbus di JetBlue diretto a San Juan, un volo Iberia e un jet d’affari, per un totale di circa 450 persone a bordo.

LE COMUNICAZIONI CON LA TORRE DI CONTROLLO

Ai piloti del volo JetBlue, in arrivo da nord, è giunto un messaggio tutt’altro che rassicurante dalla torre di controllo: la rotta prevista attraversava una zona non sicura. Il controllore è stato esplicito, avvertendo che proseguire verso Porto Rico avrebbe comportato un rischio concreto. La scelta era drammatica: deviare allungando il percorso e consumare carburante prezioso sopra l’oceano, oppure entrare in un’area potenzialmente attraversata da detriti incandescenti. Anche gli altri due aerei si sono trovati davanti allo stesso bivio. Alla fine, tutti e tre i comandanti hanno dichiarato emergenza carburante e hanno deciso di attraversare la zona temporaneamente interdetta al traffico aereo. Una decisione estrema, presa in pochi minuti, che fortunatamente non ha avuto conseguenze: i voli sono atterrati senza incidenti.