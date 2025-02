Eurovision 2025: tra i 20 candidati per San Marino ci sono anche Gabry Ponte, Bianca Atzei e Marco Carta

Questa mattina sono stati svelati i venti artisti in gara per il San Marino Song contest 2025.

Si tratta del concorso che determinerà l'artista che rappresenterà la Repubblica del Titano alla 69esima edizione dell'Eurovision Song Contest 2025, in programma a Basilea, in Svizzera, il 13, 15 e 17 maggio.

Come ormai tradizione, vi prenderanno parte alcuni cantanti italiani. Tra questi anche Gabry Ponte con 'Tutta l'Italia', la canzone da cui è stato tratto il jingle-tormentone di Sanremo 2025.

San Marino Song Contest 2025, gli altri italiani in gara

Gli altri italiani in gara sono Bianca Atzei ('Testacoda'); Boosta ('Btw'), Vincenzo Capua ('Sei sempre tu'), Pierdavide Carone ('Mi vuoi sposare'), Marco Carta ('Solo fantasia'), Luisa Corna ('Il giorno giusto'), Elasi ('Lorella'), Haymara ('Tómame Las

manos'), Questo e quello ('Bella balla'), Silvia Salemi ('Coralli'), Taoma ('Npc'), The Rumpled ('You get me so high') e Giacomo Voli ('Ave Maria').

San Marino Song Contest 2025, il meccanismo

In lizza ci sono anche l'albanese Besa ('Tiki tiki'), gli svedesi Curli ('Juliet') gli sloveni King Foo ('The Edge of the world'), il sanmarinese Paco ('Until the end'), la belga Angy Sciacqua ('I') e l'ucraino Teslenko ('Storm'),

L'evento, successore di 'Una Voce per San Marino', si terrà sabato 8 marzo alle 20:30 al Teatro Nuovo di Dogana, con la conduzione di Flora Canto e Francesco Facchinetti (trasmesso su San Marino Rtv). Ospite Cristiano Malgioglio.

A valutare i 20 artisti in gara la giuria composta da: Luca De Gennaro (presidente), Roberto Sergio, Federica Gentile, Mario Andrea Ettore ed Ema Stokholma. Gli ospiti della serata saranno La Rappresentante di Lista e Senhit.

Prodotto e organizzato dalla Segreteria di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione, Expo, Informazione e Attrazione degli Investimenti Turistici della Repubblica di San Marino e da San Marino Rtv, la Radiotelevisione della Repubblica di San Marino e Media Evolution di Denny Montesi, il San Marino Song Contest 2025 sarà realizzato con il supporto di un team di professionisti, che vedrà alla regia Cristiano D'Alisera, Annalisa Montaldo come autrice capo progetto, Marco Lucarelli alla direzione della fotografia, mentre la scenografia è affidata a Marco Calzavara.

Al termine della serata verranno anche attribuiti i seguenti riconoscimenti: Premio Eurovision al vincitore del San Marino Song Contest; Premio della Critica; Premio San Marino Rtv Ludovico Di Meo; Premio Una Voce per San Marino, in collaborazione con Risparmio Casa.