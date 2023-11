"Expo2030? Meno male che non tocca a Roma", cosa racconta Maurizio Battista in radiovisione Photo Credit: agenziafotogramma.it

Roma non riesce a conquistare Expo2030, che va a Riad. I romani come l'avranno presa? Soprattutto i comici romani sono già al lavoro per fare satira su questo argomento.



A rompere il silenzio è Maurizio Battista, romano doc, comico molto amato per la sua ironia inimitabile. Ieri è intervenuto a Protagonisti su Rtl 102.5, chiamato in diretta a sorpresa per commentare la vicenda Expo2023. "Roma ha già tanti problemi. C'è il cantiere a Piazza Venezia per la nuova metro. Tanti altri cantieri e lavori. Milano e Roma, ad esempio, hanno due superfici diverse. A Roma ci stanno i romani e a Milano i milanesi, il romano è già abbastanza usurato. I disservizi che vivono i poveri romani sono tanti: vivere a Roma è complicato", tuona Battista. "Il romano è prigioniero. Se arriva l'Expo non usciamo più di casa. Meno male che non è toccato alla Capitale".

ROMA CITTA' ETERNA, IL BOOM DI TURISTI

I turisti nella Capitale sono in aumento da mesi. Boom di presenze a Roma con l'estate dei record ed il Natale alle porte che farà registrare il tutto esaurito.

“Tutti i dati ci confermano che il 2023 non solo sarà l’anno del recupero per il settore turistico, ma sarà l’anno del sorpasso rispetto al 2019 che pure era stato l’anno dei record. Finalmente il turismo torna a macinare numeri grandi”, dichiarava - alcuni mesi fa - a Il Fatto quotidiano Marina Lalli, presidente Federturismo.

IL PONTE DI OGNISSANTI E L'ARRIVO DEL NATALE

L'ultimo ponte, quello di Ognissanti, ha fatto registrare un ulteriore picco di presenze nella Capitale. Ora, dietro l'angolo, c'è il ponte dell'Immacolata ed il Natale. Decine e decine di mercatini sparsi per la città, sold out negli hotel e in tutte le altre strutture ricettive. Traffico in tilt nella Capitale.

Secondo i dati diffusi dal Ministero del Turismo, ad ottobre il Colosseo si è "confermato l’attrazione turistica italiana più ambita con quasi 1,2 mln di ricerche (+14% vs ’22). Il Duomo di Milano è sempre la chiesa più ricercata (+51% vs ‘22) così come il Parco Nazionale del Vesuvio è l’attrazione naturalistica più scelta (+88% vs ’22). Piazza San Marco è la piazza preferita dai turisti con oltre 278 mila ricerche (+50% vs ’22) mentre, a differenza degli ultimi mesi, sono i Musei Vaticani l’attrazione museale più cercata (+22% vs ‘22)".