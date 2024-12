Federica Pellegrini senza freni: dal gossip allo sport. E quelle frasi sull'ex...

Federica Pellegrini in una lunga intervista a La Stampa parla di tutto: dallo sport alla storia (finita) con Filippo Magnini.

Una storia d'amore che è finita su tutti i giornali, raccontata dai cronisti del gossip e non solo. I due nuotatori si sono amati dal 2011 al 2017 facendo sognare i fan.

Poi la fiaba è finita per sempre. Magnini è sposato con Giorgia Palmas ed ha avuto una figlia (che si chiama Mia), Federica è sposata con Matteo Giunta ed ha avuto la piccola Matilde.

Io e lui ci siamo massacrati, quindi è evidente che non eravamo destinati a essere importanti l'uno per l'altra" dice la Pellegrini, concorrente a Ballando con le stelle, al quotidiano torinese. Io ho avuto altri problemi, tira e molla, tradimenti, mi sono incasinata la vita, sono diventata una macchina da gossip: l’ho usato, mi ha travolto, ora sto alla larga. Appena c’è traccia di gossip taccio”.

IL RAPPORTO CON IL COLLEGHI E BALLANDO CON LE STELLE

La Pellegrini, poi, parla del rapporto con i colleghi sportivi. E tuona: "Nella mia carriera spesso, molti colleghi maschi hanno cercato di sminuirmi e ancora ci provano".

Federica, la divina come tutti la chiamano, è una delle concorrenti dell'ultima edizione di Ballando con le stelle (la finalissima è attesa per sabato sera). Ora si dice che possa essere una delle favorite del programma di Milly Carlucci.

Ha ballato on coppia con Angelo Madonia, uscito di scena, legato sentimentalmente ad un'altra concorrente: Sonia Bruganelli. "Il gossip riguardava Sonia Bruganelli. Io sono stata zitta, lo so che quella roba lì ti mangia. Me ne tiro fuori", dice ancora la Pellegrini.

LEGGI ANCHE - Ballando con le stelle, sul caso Madonia parla Milly Carlucci. Ecco cosa ha detto ieri la conduttrice

LE PAROLE DI FUOCO DELLA PELLEGRINI A BALLANDO

Questa edizione di Ballando con le stelle è stata di fuoco. E la Pellegrini, che si è trovata al centro involontariamente della bufera mediatica Madonia-Bruganelli nel programma di Milly, rincara la dose senza freni:

Certi comportamenti mi stavano sulle scatole, ovvio. Per due mesi non mi sono affatto divertita. ‘Ballando’ è un percorso che va ben oltre la competizione: dopo nove mesi sempre con mia figlia è stata un’opportunità di stacco, un modo per riprendere le forme fisiche a cui, da atleta, ero abituata e che, felicemente, con la gravidanza ho perso. È stato un riappropriarsi di un certo modo di essere e il fatto che la persona scelta per accompagnarmi sia diventata un elemento di disturbo mi ha dato fastidio. Sono soddisfatta della mia reazione e, con la produzione, si era già risolta la situazione, poi lui ha insistito e loro hanno preferito estrometterlo. Non me lo hanno nemmeno detto", continua la nuotatrice.

Federica Pellegrini ha anche sottolineato che non ha più sentito Madonia: "Nella vita ognuno si sceglie le persone con cui vuole avere a che fare".