Fedez e la modella Garance Authié, spuntano indiscrezioni bomba di Corona

Fedez. Sempre Fedez. Ancora Fedez. E' lui il protagonista del gossip dell'estate che è appena iniziata, dopo un inverno all'insegna del clamore mediatico per la separazione da Chiara Ferragni. Adesso, da rumors, il rapper potrebbe aver trovato l'anima gemella. Andiamo per grandi. Qualche settimana fa, però, era staro avvistato con una modella mozzafiato, Garance Authié, a Montecarlo. Ovviamente la notizia ha fatto il giro della Rete diventando virale.

Ci pensa Fabrizio Corona, il re dei paparazzi per antonomasia, a spifferare qualche indiscrezione in più sulla nuova coppia.

LA VERSIONE DI CORONA.

Sul suo sito Dillinger News, Corona rivela che Fedez avrebbe conosciuto Garance Authié durante il Coachella (il Festival di Los Angeles, famoso in tutto il mondo). Tra Fedez e la modella sembra che ci sia stato un colpo di fulmine. Corona racconta:

Domenica sera la parigina dorme con Federico, al suo fianco, nel suo letto, ed è la prima volta nel suo periodo da single che una ragazza attratta dal personaggio, dalla fama e dai soldi, non ci stia subito dalla prima sera. Questo lo manda via di testa: non gli risponde ai messaggi, fa ghosting, se la tira, non lo cerca.



Federico racconta a tutti i dettagli di quel weekend ironizzando, ma con un velo malinconico e di tristezza e insiste insiste insiste fino a quando, per farla venire, la convoca pagandola per realizzare il video della sua nuova canzone. Venerdì Federico la porta al Bvlgari con la sua Ferrari, pranzano e il pomeriggio lei va con le sue amiche