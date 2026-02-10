Ferzan Ozpetek annuncia il suo prossimo film “Nella gioia e nel dolore”, in arrivo a Natale 2026

Il cinema Italiano sta vivendo un periodo d’oro. Non solo Zalone, ma anche Muccino e Sorrentino, insieme ad altri grandi nomi della commedia come Albanese e Christian De Sica che stanno portando tanta gente nelle sale italiane. Nel frattempo si guarda avanti alla ricerca di altri titoli in grado di portare in alto l’industria cinematografica del nostro paese. E chi meglio di Ferzan Ozpetek. Il regista, dopo il successo enorme di Diamanti, ha annunciato il suo prossimo film, Nella gioia e nel dolore, atteso nelle sale italiane a Natale 2026.

OZPETEK TORNA SUL SET A GIUGNO

Dopo un percorso che ha portato Diamanti a essere distribuito in oltre cento Paesi nel mondo, con un’accoglienza calorosa anche fuori dai confini nazionali, Özpetek torna al lavoro forte di una rinnovata centralità nel panorama cinematografico. Il nuovo progetto si inserisce nel solco di un cinema che ha fatto dei sentimenti, delle relazioni e delle dinamiche familiari il proprio terreno privilegiato, raccontato con uno sguardo insieme intimo e universale. Ancora una volta si sceglie di uscire durante il periodo delle feste natalizie, che come abbiamo visto è particolarmente redditizio. Le riprese di Nella gioia e nel dolore inizieranno a giugno.

OZPETEK, COSA SAPPIAMO SUL NUOVO FILM

Prodotto da Marco Belardi Production, Faros Film e Vision Distribution, in collaborazione con Sky, sarà distribuito in Italia e nel mondo da Vision Distribution. Nessuna anticipazione, per ora, sul cast o sulla trama: una scelta che accompagna l’annuncio con misura, lasciando spazio alle aspettative.



