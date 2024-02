"Fidanzata? Sì, con mio figlio": Belen Rodriguez rompe il silenzio sui social

Single. Per adesso nella vita di Belen Rodriguez, da sempre al centro dell'interesse mediatico, non c'è spazio per un nuovo fidanzamento. Nessun amore all'orizzonte. Archiviata la parentesi con Elio Lorenzoni, l'imprenditore del settore moto che ha rapito il suo cuore mesi fa, la showgirl conferma di non essere impegnata. E tuona:





"Fidanzata? Sì, con mio figlio"

BELEN SMENTISCE FLIRT CON CESTISTA CERELLA

Nelle ultime settimane, dopo fine delle storia con Lorenzoni, i cronisti hanno parlato di un flirt (presunto) con il cestista Bruno Cerella. Ma Belen mette le cose in chiaro e smorza l'entusiasmo dei gossippari. La verità arriva, come spesso accade, sui social: Belen mette tutti in riga e racconta di essere single.

IL MATRIMONIO CON DE MARTINO, LA STORIA LAMPO CON SPINALBESE E IL RITORNO DI FIAMMA...

Un matrimonio felice. Mediatico. Una vita sempre in prima linea, tra copertine e paparazzate. Poi con Stefano De Martino, ballerino prodigio, ex concorrente di Amici ed oggi conduttore Rai molto apprezzato, è finita per davvero. I due si sono amati, lasciati, ripresi. E lasciati di nuovo. Tutto come una sinusoide: su e giù. Santiago, il loro unico figlio, intanto è cresciuto.



Poi la showgirl, che mesi fa ha lasciato la televisione raccontando per la prima volte le proprie debolezze, ha incontrato Antonino Spinalbese (ex hair stylist, oggi imprenditore). Un amore lampo. La nascita di Luna Marì e la rottura. Improvvisa. Insanabile. Le ultime vicende sono storia di questi giorni: Elio Lorenzoni è arrivato all'improvviso nella sua vita scuotendo tutti. I più attenti, i gossippari, non si sono fatti sfuggire l'occasione per fare lo scoop. Belen ha bruciato la notizia pubblicato le foto insieme all'imprenditore durante una vacanza lontano da Milano. Adesso sembra che sia finita per davvero.