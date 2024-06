Finisce storia d’amore tra Veronica Ruggeri e Niccolò De Vitiis

L’annuncio su Instagram: «È stata una bellissima storia». Veronica Ruggeri e Nicolò De Vitiis si sono lasciati. I due, impegnati con Le iene, si sono conosciuti nella redazione del programma di Italia 1 e sono diventati una coppia nel 2019. Lavoro, viaggi e vacanze: Veronica e Nicolò hanno condiviso tantissimo tempo insieme.

LE PAROLE PER ANNUNCIARE L’ADDIO

E’ finita per davvero tra Veronica e Nicolò. Lei sui social scrive: “Ragazzi, ciao. Io e Nicolò ci siamo lasciati da qualche settimana. È stata una bellissima storia, abbiamo spesso condiviso momenti della nostra vita con voi e penso sia giusto rendervi partecipi anche di questo momento. Vi bacio”. Una marea di messaggi e commenti per la coppia, amatissima dal pubblico. Da tempo i due non apparivano insieme sui social: da TikTok (dove i loro balletti sono diventato virali) a Instagram.

NESSUN COMMENTO DI DE VITIIS

Nessun commento da parte di Nicolò De Vitiis, da circa dieci anni arruolata da Davide Parenti (mente e regia de Le Iene) da Italia1. Nel passato di Nicolò De Devitiis c’è la storia d’amore con Eleonora Pedron mentre Veronica è stata legata a Stefano Corti.