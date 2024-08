Francesco Totti e Ilary Blasi: adesso si seguono di nuovo sui social. Ecco il colpo di scena

Francesco Totti e Ilary Blasi sono tornati a seguirsi. Da un anno circa sono al centro della bufera mediatica per una separazione che ha infranto il sogno dei fan. Tutto, come sappiamo, è finito in tribunale tra carte bollate e udienze, ma questa è un'altra storia. Ora arrivano le foto sul settimanale Chi: Ilary in bici con Bastian Muller mentre Francesco Totti gioca a padel con Noemi Bocchi.

LA VACANZA DI ILARY A CORTINA D'AMPEZZO

In alta quota, a Cortina d'Ampezzo, Ilary trascorre il tempo in bicicletta con Bastian (i due si sono conosciuti dopo la separazione da Francesco Totti). Lui è un imprenditore tedesco, spesso viene a Roma per stare con Ilary e secondo i beninformati si tratta di una bella storia d'amore.

Vacanze diverse per Francesco Totti e Noemi Bocchi, che sono andati a Sabaudia. Nelle foto del settimanale "Chi" giocano a padel (si sarebbero conosciuti proprio grazie all'amore per questo sport nel 2021). All'orizzonte c'è la causa di divorzio: i giudici del Tribunale di Roma dovrà stabilire l’addebito stabilendo il economico. Una battaglia legale che è iniziata diversi mesi fa.

LA LUNGA STORIA D'AMORE TRA TOTTI E ILARY, LA SEPARAZIONE, IL CLAMORE MEDIATICO

Operazione rewind. Nel 2002, Totti conosce Ilary. Sono gli anni d'oro per il capitano della Roma, che conquista la conduttrice di Canale5. I paparazzi seguono la coppia, l'ufficialità arriva con la dedica - durante un derby - "6 unica". Il matrimonio viene celebrato il 10/6/2005 in diretta tv nella basilica dell'Ara Coeli di Roma. Giornalisti e fotografi non perdono nemmeno un attimo di quel giorno. Dalla storia d'amore nascono Christian e Chanel.

L'11/7/2022 la coppia, dopo le indiscrezioni bomba di Dagospia, decide di ufficializzare la rottura con una nota congiunta. Il resto è storia di queste ultime ore. Gli occhi di tutti sono puntati sugli scenari futuri e su quello che avverrà nella causa di separazione.

