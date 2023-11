Fuga d'amore per Belen Rodriguez, che vola alle Maldive. Ecco il bacio con Elio Lorenzoni

Belen Rodriguez stacca la spina. Fuga d'amore alle Maldive con Elio Lorenzoni , imprenditore del settore auto. L'ex conduttrice delle Iene, che non è più presente nei palinsesti Mediaset, sceglie una meta che tutti amano: l’oceano indiano. Un vero Paradiso. Belen alloggia, secondo i beninformati, in un resort con ogni tipo di confort. Tutto extra lusso, il presso sarebbe di circa 2 mila euro a notte.

Non è la prima volta che Belen trascorre le vacanze alle Maldive. E' andata lì in precedenza con l’ex marito Stefano De Martino ed è per questo motivo (forse) che i followers si sono scatenati dopo alcuni suoi post su Instagram.



LA NUOVA VITA SENTIMENTALE DI BELEN

Dopo Stefano De Martino, suo ex marito, Belen ha ritrovato la felicità nelle braccia di Elio Lorenzoni. I due, stando ai rumors, si conoscono da anni, ma solo dopo la fine della storia con l'ex ballerino di Amici è scoppiato l'amore.

IL BACIO E IL PANORAMA MOZZAFIATO

Belen ed Elio sono arrivati alle Maldive. Tempo bellissimo. Panorama mozzafiato. L'argentina pubblica Ig stories e la foto del bacio con Elio, una foto molto attesa che mette la parola fine ai pettegolezzi. Belen ha una nuova vita sentimentale. Punto.

Intanto, in queste ultime ore si parla anche del suo futuro in televisione, visto che dopo la presentazione dei palinsesti Mediaset non l'abbiamo più vista in tv. Potrebbero esserci, però, nuovi progetti all'orizzonte.

GLI EX DI BELEN: STEFANO E ANTONINO

Belli. Ma anche famosi. Da una parte c'è Stefano De Martino, napoletano doc, amatissimo dal pubblico. E' lui il primo grande amore di Belen, che l'ha sposato conquistando le copertine dei settimanali di ogni ordine e grado. Dalla loro storia d'amore è nato Santiago. Ora De Martino si è laureato a tutti gli effetti conduttore dopo il grande successo in Rai.

Dall'altra parte c'è Antonino Spinalbese, ex hairstylist. I due si sono conosciuti ad Ibiza. Un amore lampo, dalla loro storia è nata Luna Marì. Antonino, originario di La Spezia, ha partecipato di recente al Grande Fratello vip.